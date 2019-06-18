Турецкие прокуроры выписали ордеры на арест еще почти 200 заговорщиков

23:26 19.06.2019

Эрдоган не отошел от мятежа 2016 года



Прокуроры Турции 18 июня выдали ордеры на арест около 200 подозреваемых в причастности к сети "гюленитов", организовавших в 2016 году попытку госпереворота. Прессе стали известны имена 154 человек, среди которых 91 военнослужащий – кадровые и отставные.



По приказу Генпрокуратуры провинции Измир полицейские начали масштабную облаву в 30 провинциях страны. По информации газеты Cumhuriyet, полиция разыскивает 63 подозреваемых из числа турецких военных в рамках отдельной операции, организованной по приказу Генеральной прокуратуры провинции Конья.

Следователи считают, что подозреваемые поддерживали связь с главой сети – проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом через таксофоны, что затруднило их идентификацию. Сообщается о первых арестованных в рамках новой волны репрессий.



Гюлен ранее заявлял о непричастности к попытке провалившегося госпереворота, унесшего жизни 250 человек. В тюрьмах оказались тысячи подозреваемых, многие из них были осуждены. Турция неоднократно требовала его экстрадиции, однако США отказывали официальной Анкаре.