Политический коллапс Алмазбека Атамбаева, - Б.Осмоналиева

00:30 20.06.2019 Политический коллапс Алмазбека Атамбаева



Традиционно каждый политический сезон в Кыргызстане заканчивается летом. В июне еще заседает Жогорку Кенеш, проявляют активность аппарат президента и все правительственные структуры, но политическая активность заметно снижается - все готовятся к отпускам и праздному отдыху. Поэтому никаких ярких и значимых событий обычно не происходит. Важные дела откладываются до осени. Но только не в этот раз.



8 июня на митинге СДПК под девизом "За реальную борьбу с коррупцией" экс-президент страны произнес одну из самых судьбоносных для самого себя речей.



Риторика и подача были традиционными для Алмазбека Атамбаева. Слегка развязно, используя многочисленные обобщения и оскорбительные выражения, бывший глава государства, несмотря на больное горло, клеймил всех Жээнбековых, вспоминал о Раиме-миллионе. Привычно винил всех и вся, привычно ни одного слова о собственной ответственности...



А вот в содержательной части публичной речи 8 июня постпрезидентского Атамбаева произошли существенные изменения.



Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?



Эту сакраментальную фразу, ставшую крылатой, бросил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года российский лидер Владимир Путин, говоря о вмешательстве западных стран в ситуацию на Ближнем Востоке.



Этот же лейтмотив использовал 8 июня и Алмазбек Атамбаев. Он наконец перестал отрицать, что время его правления для Кыргызстана - это вовсе не парад достижений.



На этот раз, и это было свежо, Алмазбек Атамбаев попытался убедить страну, что "все плохое" - это они, братья Жээнбековы. Ведь при Атамбаеве Жээнбековы были не "зоотехниками в совхозе". Старший брат был губернатором Ошской области, а младший - и вовсе целым спикером Жогорку Кенеша. Кроме того, оба, как утверждает Атамбаев, пользовались его "доверчивостью и порядочностью". То есть все "творили" они, Жээнбековы, а вовсе не Алмазбек Атамбаев, "который, открыв рот, смотрел на своего друга Жээнбекова и слушал его".



Слабый, доверчивый президент и алчные монстры вокруг - это новый тренд в стратегии позиционирования Алмазбека Атамбаева. Вот только разыгрывать эту "карту" слишком поздно.



При формировании своего политического образа Атамбаев всегда опирался на иррациональное, на эмоциональные предпочтения толпы. Когда Атамбаев пришел в "Белый дом" в качестве президента, запрос у общества был на лидера - вождя, "отца народов", решающего проблемы, заботящегося о социально обделенных группах населения, беспощадно расправляющегося с "врагами".



И Атамбаев пытался этому образу соответствовать, тем более человеку с его психотипом это было нетрудно. Правда, борьба с "врагами" переросла в политические репрессии и гонения, а решение социальных проблем было замещено внешними атрибутами - установкой памятников, строительством помпезных объектов, масштабными мероприятиями...



Алмазбек Атамбаев прочно закрепился в восприятии масс как жесткий и не терпящий возражений и критики политик.



Поэтому сейчас попытка перепозиционироваться, сформировать новые ассоциации имиджа - задача из области невыполнимых. Кроме того, Жээнбековы хотя и находились рядом с Атамбаевым, по его же словам, 24 года, ни у кого не ассоциировались и не ассоциируются с его ближним кругом. То есть с теми, кто реально решал вопросы при экс-президенте. Ближний круг Атамбаева для всех - это шофер, телохранители, Фарид Ниязов, Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов. Остальные были в свите, но не при делах.



Наивным выглядит и желание Атамбаева "списать" свое якобы незнание многих нелицеприятных фактов на некомпетентность спецслужб. Так что, перефразируя Владимира Путина, вопрос "вы хоть понимаете теперь, Алмазбек Шаршенович, чего вы натворили?" Атамбаев должен однозначно адресовать прежде всего самому себе.



Красная черта. Флажок упал



Так бывает. Вседозволенность - а бывший глава страны чувствовал вседозволенность и в период постпрезидентства - притупляет инстинкт самосохранения.



Алмазбек Атамбаев так часто произносил в публичном пространстве то, что недопустимо. Не по фактам - хотя их Атамбаев тоже обычно извращал, - а по форме. Все его речи и интервью изобиловали оскорблениями и откровенным хамством. Но именно июньский сорокаминутный спич экс-президента на двух языках стал той самой последней каплей, переполнившей чашу терпения даже таких неоднозначных депутатов нашего Жогорку Кенеша.



Парламент единым монолитом решил, что в этой ситуации надо ставить точку, и после эмоциональных дебатов сформировал комиссию для лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.



Политический "счастливчик" Атамбаев, которому обычно везло, на этот раз попал в ситуацию на грани.



Состав комиссии ничего хорошего бывшему президенту не предвещает. Из 12 членов специальной депутатской комиссии нет никого, кто был бы замечен в симпатиях к Атамбаеву в последнее время. Другое дело, смогут ли депутаты собрать убедительную доказательную базу за достаточно короткий срок, отведенный по закону. Вопреки расхожему мнению, что в парламент все спускается из "Белого дома", аппарат президента к стремительно развивающейся ситуации с парламентской комиссией и замаячившей на горизонте отменой неприкосновенности готов не был. Это раньше, например, при Фариде Ниязове в президентском аппарате уже давно лежали бы разные папки для подобного случая. Со всеми фактами и доказательствами. Депутатам осталось бы только собрать подписи и проголосовать. Сейчас дела обстоят по-другому. И не факт, что это хорошо.



Как рассказали 24.kg в "Белом доме", депутаты только в среду, 12 июня, после заседания отправились к руководителю аппарата президента Досалы Эсеналиеву, чтобы посоветоваться. И, судя по тому, что заседание комиссии, намечавшееся на субботу, было перенесено и со списком экспертов тоже еще не определились, аппарат Сооронбая Жээнбекова оказал депутатам не более чем моральную поддержку. Тем не менее организационная неразбериха в начале работы - это еще не повод сомневаться в ее результативности.



Судьбе назло



Алмазбек Атамбаев, точнее его окружение, демонстрирует оптимизм, и сдаваться команда не намерена. Безусловно, у Атамбаева в рукаве еще остались козыри. Какие?



Козырь № 1. На что надеется пока еще экс-президент в сложившихся обстоятельствах? В первую очередь на Конституционную палату. Ее председателя Эркина Мамырова называют человеком Атамбаева. И есть ряд фактов, подтверждающих то, что Конституционная палата косвенно или прямо была задействована в многоходовке, разработанной командой Атамбаева, после того как ее отодвинули от власти.



Судите сами: Нурбек Токтакунов (ныне адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова) подает иск в Конституционную палату о признании неконституционной нормы об абсолютной неприкосновенности экс-президента. В октябре 2018 года Конституционная палата признает неконституционность статьи 12 Закона "О гарантиях деятельности президента" о неприкосновенности экс-президента в той части, где не содержится положений, позволяющих преодолеть неприкосновенность. 22 февраля 2019-го Эркин Мамыров прокомментировал журналистам решение Конституционной палаты.



Помимо необходимости прописать другие, усложненные процедуры для лишения неприкосновенности экс-президента, Мамыров пояснил, что Атамбаева решение Конституционной палаты не касается. Потому что закон обратной силы не имеет.



То есть в отношении Атамбаева продолжают действовать старые нормы и на него распространяется абсолютная неприкосновенность. А все инициативы Жогорку Кенеша (тогда поправки в Закон "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики" еще не были приняты) будут действительны только для Сооронбая Жээнбекова.



Таким образом Эркин Мамыров предоставил Алмазбеку Атамбаеву юридический иммунитет.



И в этот же день, 22 февраля, СДПК Атамбаева провела пресс-конференцию, где было заявлено о перезагрузке партии и фактическом возвращении ее лидера в большую политику. Конечно, возможно, эти два события просто случайно совпали. А может быть, и нет.



Впрочем, полномочия Эркина Мамырова истекают совсем скоро. Да и находится он сейчас под прессингом дисциплинарной комиссии, получив уже одно взыскание за неуместный комментарий.



Смешно уповать на Кремль



Кроме Конституционной палаты, куда представители Атамбаева собираются обратиться за толкованием вопроса о снятии неприкосновенности, есть у экс-президента, по его мнению, еще один козырь в рукаве. По крайней мере, об этом говорят наши источники из офиса Алмазбека Атамбаева.



Козырь № 2. Алмазбек Атамбаев уверен, что если дело дойдет до ареста, то Кремль непременно за него вступится. А Жээнбеков тут же прислушается к пожеланиям Москвы, "возьмет под козырек", и грозовые тучи над Атамбаевым счастливо разойдутся. Но такой сценарий представляется маловероятным по нескольким основаниям. Во-первых, Атамбаев - уже сыгранная партия для Путина.



Российский президент может гарантировать безопасность Атамбаеву, но только если он переедет на территорию России.



Кстати, по некоторым данным, такой вариант экс-президенту предлагали еще в прошлом году. И предлагали в большей степени не столько из-за заботы о самом Атамбаеве, сколько из-за желания сохранить в Кыргызстане внутриполитическую стабильность.



Во-вторых, вмешиваться во внутренние "разборки" страны-партнера Кремлю сейчас не имеет никакого смысла. Жээнбеков четко придерживается пророссийского курса и пока ничем себя не дискредитировал в глазах Путина.



Если говорить о внешнем факторе, то не стоит забывать и еще об одном, все еще весомом внешнеполитическом игроке. Это Нурсултан Назарбаев, у которого к Атамбаеву свой счет. Вряд ли елбасы забудет кыргызскому экс-президенту "диктатора", которого "вынесут вперед ногами". А у него и спецслужбы с компроматом на Атамбаева, и прямая связь с Путиным.



Еще один козырь, правда, сомнительный, обозначила в Facebook официальный рупор СДПК Кундуз Жолдубаева.



Козырь № 3. "Народ не даст арестовать экс-президента - единственного политика, который сегодня открыто противостоит власти, пока остальные прячутся. Но если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки", - заявила на днях Кундуз Жолдубаева.



Говорить от имени и за народ - традиция для наших политиков. Они слишком самонадеянны и не всегда могут реально оценить ситуацию.



Судя по малочисленности последних публичных акций Атамбаева, особой народной поддержки у экс-президента нет.



Конечно, не исключено, что, если вдруг дойдет до ареста, сторонники Атамбаева из СДПК будут проводить акции протеста. Но критичную для власти массовку экс-президенту собрать не удастся. Несмотря на богатый опыт участия в различных акциях, сам, без поддержки других политических сил, Атамбаев организационными талантами никогда не блистал. Зато в таланте наживать врагов на ровном месте Атамбаеву равных нет. Все, кто ходил с ним на баррикады в разные периоды истории современного Кыргызстана, сегодня находятся к нему в оппозиции. Успел разругаться экс-президент и с гражданским сектором. А это значит, что воевать за Алмазбека Атамбаева будет попросту некому.



Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА Источник - 24.kg

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