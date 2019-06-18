Косолапый пиар. Младший зять Мирзиеева опубликовал в соцсетях видео танца со своей дочерью

00:32 20.06.2019

Младший зять Шавката Мирзиеева Отабек Умаров опубликовал в Instagram видео, на котором он танцует вместе со своей дочерью. "Моя принцесса", – подписал видеоролик Умаров.



Отабек Умаров – председатель Федерации триатлона Узбекистана, приходится мужем младшей дочери президента Узбекистана Шахнозы Мирзиеевой. В январе прошлого года стало известно, что младшая дочь президента Узбекистана была назначена заместителем начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений при министерстве дошкольного образования. Данное ведомство было создано 30 сентября 2018 года президентским указом.









По некоторым сведениям, Отабек Умаров является "личным телохранителем" президента Узбекистана. Два года назад некоторые СМИ сообщали о том, что президент Мирзиеев назначил своего младшего зятя первым заместителем главы Службы безопасности президента.



Всего у Мирзиеева трое детей: дочери Саида и Шахноза, а также сын Миралишер.