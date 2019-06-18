Лондон и Вашингтон: кто кем тайно управляет?

01:33 20.06.2019

Америка в чужие дела не вмешивается, но если вмешивается, то, безусловно, только в интересах местных аборигенов



Александр Запольскис



Хотя нашумевшее расследование Мюллера и доказало обратное, львиная доля американского истеблишмента продолжает считать Россию виноватой во вмешательстве во внутренние политические дела США. Более того, руку Москвы третий год подряд стало модным отыскивать в любом мало-мальски значимом событии. Особенно в выборах, от стран небольших, но гордых, вроде Прибалтийских, но их континентальных объединений, как, например, на выборах в Европарламент.



Русские коварны, агрессивны, бесцеремонны и к основам мировой демократии относятся абсолютно наплевательски. За это их следует всеми способами наказывать. Лучше бы, конечно, через оккупацию, но пока, к сожалению, всех людей со светлыми лицами и честными глазами, приходится ограничиваться только ужесточением санкций.



Другое дело – Соединенные Штаты, светоч демократии, хранитель основ свободы и защитник всех обиженных и притесненных. Америка нигде и никогда. И даже если ей где-то когда-то и доводилось манипулировать выборами или влиять на их ход, даже если дело доходило до прямых свержений действующих правительств, - бывший (2010-2017 гг.) директор Национальной разведки США абсолютно убежден, - это делалось строго в интересах граждан соответствующей страны, с учетом традиционного принципа уважения прав человека. А кто говорит обратное – тот обманщик и манипулятор, потому что он из Russia Today.



Но случился конфуз. Издание Washington Post (как - не спрашивайте) добыло аудиозапись закрытой встречи государственного секретаря США Майка Помпео с группой еврейских лидеров в Нью-Йорке. Уж не знаю, за что там получают деньги сотрудники Секретной Службы, но приходится констатировать, что течет там у них как из древнего насквозь ржавого корыта. Не успели важные люди закончить на очень секретные темы говорить, как содержание беседы выходит в газете.



Особый интерес представила следующая фраза: "Может получиться так, что господину Корбину удастся, несмотря на жесточайшую критику, избраться, - допустил Помпео. - Вы должны знать, что мы не будем ждать, когда он приступит к этим вещам, и начнем давать отпор. Мы сделаем все возможное на нашем уровне".



Иными словами, второе лицо американского государства прямо заявил о непосредственном вмешательстве США во внутренний демократический процесс Британии. И хотя потом некоторый шум поднялся – британские политики загомонили о нанесении им невиданного оскорбления – ни в какой особенный скандал дело не переросло. Даже ноту протеста американскому послу в Британии никто вручать не стал. Это к вопросу о бытующем популярном мнении, что Лондон по-прежнему тайно вертит всем миром, включая Америку.



Впрочем, не только Лондон, тему почти полным молчанием обошли все остальные столицы Европы, в том числе, Брюссель. Это Россию за такое следует наказывать, гегемон, хоть и уже откровенно дряхлеющий, все равно дело совершенно другое.



Следует признать, некоторая доля истины в этом действительно присутствует. Именно благодаря закулисному влиянию американцам в свое время удалось превратить сборную солянку западных стран в коллективный и сплоченный Запад под руководством Вашингтона. А оно проявляется как раз таким вот образом: серьезные люди за закрытыми дверьми собрались и порешали, кто кого куда выбрать должен или не должен.



Но вот что важно. Всегда ранее такие вещи происходили строго кулуарно, и если где и всплывали на газетных страницах, то всегда по прошествии очень большого времени, когда информация уже ни на что повлиять не могла. Тогда как сегодня она становится достоянием общественности еще до того, как сработала. Подчиняться тайному влиянию гегемона младшие партнеры может быть и согласны, но выступать публичным ковриком для вытирания ног уже сильно вряд ли.



И хотя полномасштабной революции от них ждать не приходится, поддержанию дисциплины в рядах коллективного Запада это уже не способствует. Становится даже интересно, когда количество их недовольства перейдет в качество политических решений по дистанцированию от впадающего в маразм лидера.