Турции не хотят отдавать богатства Средиземноморья, - Ф.Селимова

07:04 20.06.2019

ЕС призвал Анкару остановить бурение у побережья Кипра



Фемида Селимова

19.06.2019



Турция может столкнуться с санкциями ЕС из-за буровой деятельности у побережья Кипра – в том районе, который он считает исключительно своей экономической зоной (ИЭЗ). Брюссель готовит штрафные меры против Анкары после того, как Кипр и Греция потребовали от ЕС усилить давление на нее. Турция заявляет, что не намерена отступать, и собирается отправить в Средиземноморье второе буровое судно. Эксперты отмечают, что у Турции большое поле для маневра.

Обнаруженное в 2011 году у южного побережья Кипра месторождение "Афродита" (предполагаемые запасы составляют 170 млрд куб. м) обострило затянувшийся конфликт между Афинами и Анкарой. Как известно, Греция позиционирует себя гарантом интересов Республики Кипр со столицей в Никосии (признана международным сообществом), в то время как Турция выступает гарантом Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Турцией). В свою очередь, Анкара, которая не признает правительства Кипра, заявляет, что турки-киприоты наравне с греками имеют право на природные богатства в оспариваемом регионе.

В начале мая турецкое буровое судно "Фатих", что переводится как "Завоеватель", бросило якорь к западу от Кипра и приступило к буровым работам, которые должны продолжиться до 3 сентября. Никосия и ее близкий союзник – Афины назвали действия Турции явным нарушением суверенных прав Кипра. В телефонном разговоре с главой Европейского совета Дональдом Туском премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на предстоящем саммите ЕС (20–21 июня) Брюссель должен "безоговорочно осудить" действия Турции. Ранее Кипр пригрозил заблокировать переговоры о расширении ЕС, если Евросоюз не займет жесткую позицию по отношению к Анкаре.

В интервью телеканалу OPEN TV Ципрас заявил, что у Афин есть план сдерживания Турции. "Греция не отступит", – подчеркнул он. Накануне министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что в четверг в спорный район, будет отправлен второй корабль – "Явуз" в сопровождении военных кораблей. "У нас есть 100–120 дней графика для выполнения этой задачи. Мы достигнем нашей цели в конце июля", – цитирует Донмеза агентство Anadolu.

Греческий премьер считает, что "Турция достигла стратегического тупика и оказалась изолированной в регионе". Конкретные меры против Анкары заставят Турцию понять, что "она может проиграть, если будет продолжать вести себя в том же духе", – полагает он.

Речь идет о мерах, которые, согласно ожиданиям Ципраса и президента Кипра Никоса Анастасиадиса, Совет ЕС накануне поручил разработать Еврокомиссии. "ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов ответить соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром. Совет поручает Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС без промедления представить варианты соответствующих мер", – отмечается в заявлении Совета ЕС. В нем Брюссель призывает турецкие власти избегать угроз и действий, которые наносят ущерб добрососедским отношениям, нормализовать диалог с Кипром и уважать суверенитет всех стран – членов ЕС, как и их права на разведку и эксплуатацию ресурсов. В прошлом месяце США настоятельно потребовали от турецких властей остановить морское бурение в ИЭЗ Кипра. Подобный шаг в Госдепартаменте сочли "в высшей степени провокационным".

Похоже, критика Анкару не пугает. А звучащая с ее стороны риторика скорее свидетельствует о том, что она не намерена отступать от своей позиции. "Мы продолжаем и будем продолжать поиск в тех областях, которые являются нашими", – заявлял ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Отметим, 10 июня власти Республики Кипр выдали ордер на арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих" и находящихся на судне сотрудников турецкой нефтяной компании TPAO. "Кто-то отдал приказ арестовать экипаж нашего судна. Если вы это сделаете, вы плохо кончите", – пригрозил Эрдоган.

Главный редактор журнала "Вопросы истории" Петр Искендеров заявил "НГ", что у Брюсселя очень ограниченные возможности воздействия на политику Анкары, указывая на фактически замороженный европейско-турецкий диалог. Он полагает, что гораздо большее значение в этом вопросе будет играть позиция США. Эксперт полагает, что противостояние идет не между греческой и турецкой общинами Кипра, а Турцией и Грецией. При этом Анкаре выгодно втянуть в противостояние не сам Кипр, а Грецию, чтобы повысить ставки в этой борьбе и позиционировать себя как влиятельного международного игрока. Нынешнюю эскалацию и обострение риторики со стороны Турции Искендеров связывает с несколькими факторами. Первым фактором он назвал тупик, в который зашел процесс кипрского урегулирования. "Посредниками переговоров выступали и ООН, и ЕС, – напомнил аналитик. – Но никаких значимых достижений на этом пути добиться не удалось. В этой связи Турция считает, что она вправе предпринимать какие-то односторонние шаги, поскольку международное сообщество показало свою неспособность достичь реальных результатов".

Вторая причина – нынешний кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, как и в отношениях с европейскими партнерами Турции по НАТО. В этой связи Анкара сознательно идет на обострение ситуации, с тем чтобы добиться для себя более выгодной на переговорах с США позиции по целому ряду вопросов, будь то поставки в Турцию российских и американских вооружений, будущее американской военной базы и т.д. "Турция пытается позиционировать себя как активный участник развития ситуации вокруг Кипра и вообще в Восточном Средиземноморье, чтобы на этой основе добиться от США и НАТО больших уступок. Здесь главным партнером для нее выступает не ЕС, а НАТО и США", – указал эксперт.

По его мнению, Турция также стремится стать ключевым игроком на энергетическом рынке Европы не только в роли транзитера энергоресурсов – она хочет еще и контролировать сами месторождения углеводородов в Восточном Средиземноморье. "Здесь ситуация очень сложная, поскольку в этом районе завязаны многие противоречия не только между Грецией и Турцией вокруг Кипра, но и противоречия между Израилем и Ливаном, сложная ситуация вокруг Египта и т.д.", – сказал Искендеров.

Эксперт сомневается в возможности прямого вооруженного столкновения между Афинами и Анкарой, указывая на сдерживающие механизмы как внутри НАТО, так и со стороны США. "Думаю, что красная черта перейдена не будет, и вооруженного конфликта не случится, однако, как видим, градус напряженности сейчас явно повышается, что может привести к дестабилизации во всем регионе Восточного Средиземноморья", – предположил Искендеров. Он добавил, что сложившаяся ситуация является своего рода прологом для нового торга между Турцией и США, а также и между Турцией и ЕС в контексте проблемы беженцев. "Скорее всего Эрдоган ожидает, что ЕС предоставит ему финансовую помощь и откажется от каких-то обвинений в нарушении прав человека в обмен на обещание Турции не доводить дело до регионального конфликта", – пояснил эксперт.