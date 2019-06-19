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Руководство Пентагона погубили семейные тайны. Шэнахан уходит в отставку из-за темного прошлого
07:06 20.06.2019

Патрик Шэнахан уходит в отставку из-за темного прошлого

Игорь Субботин
19.06.2019

Исполнять обязанности министра обороны с 24 июня будет глава Сухопутных сил Марк Эспер. Фото со страницы Марка Эспера в Twitter
Уход и.о. главы Пентагона Патрика Шэнахана может ознаменовать собой усиление борьбы за влияние внутри ведомств, связанных с нацбезопасностью. Это констатировал в разговоре с "НГ" бывший представитель Госдепа. Военачальник, чья кандидатура на пост министра обороны с марта находится на рассмотрении Конгресса, взял самоотвод из-за семейного скандала. Интригой остается то, почему сенаторы, занимающиеся утверждением Шэнахана, узнали о его семейном прошлом только из СМИ.
Частая смена кадров внутри Белого дома стала тенденцией, заявил "НГ" приглашенный старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока им. Рафика Харири при Атлантическом совете Фредерик Хоф, который был спецпредставителем Госдепартамента по политическому переходу в Сирии во времена Хиллари Клинтон.
"Возможно, госсекретарь и помощник по национальной безопасности еще порекомендуют (президенту США Дональду Трампу. – "НГ") подходящих кандидатов для работы в Пентагоне. Но даже у них могут быть оговорки по поводу выдвижения кого-то, кто был бы столь силен и влиятелен, как генерал Джеймс Мэттис (ушедший с поста главы Пентагона в начале этого года. – "НГ"). Конкуренция за влияние в рядах высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность, может стать довольно напряженной".
Работа с Трампом, говорит эксперт, трудна как в профессиональном, так и в личностном плане. "Это объясняет как высокую текучесть кадров, так и трудности с набором квалифицированных специалистов, – предположил бывший дипломат. – Политический процесс проверки (номинантов. – "НГ") также приводит к выбыванию некоторых компетентных кандидатов. Тем не менее у меня нет сомнений, что есть квалифицированные люди, готовые и желающие служить в качестве министра обороны, люди, которые преследуют не только амбиции".
"Шэнахан снимает с себя полномочия, потому что СМИ подняли тему его давних проблем, связанных с семьей, – отмечает Хоф. – Понятно, что он не хочет постоянного внимания к тревожным инцидентам прошлого, некоторые из которых, как сообщается, были связаны с насилием в семье, включая по крайней мере один случай, когда он (Шэнахан. – "НГ") стал жертвой. Я чувствую, что последствия (самоотвода. – "НГ") для политики будут минимальными. Господин Шэнахан не считался человеком, имеющим большое внешнеполитическое влияние в этой администрации. К примеру, он так и не смог восполнить дефицит влияния, возникший после ухода министра обороны Джеймса Мэттиса. В эти тревожные времена очень важно иметь в Пентагоне фигуру, похожую на Мэттиса, – человека с сильными лидерскими качествами, бесспорной этикой и зрелыми политическими навыками. Кажется, на горизонте нет никого, кто мог бы сыграть эту важную роль. И это очень тревожно".
В официальном сообщении Пентагона говорится, что Шэнахан передаст свои полномочия нынешнему главе Сухопутных войск США Марку Эсперу. "Полномочия и функции и.о. министра обороны перейдут Эсперу в 00.01 24 июня 2019 года", – сообщило американское оборонное ведомство. Данные об отставке Шэнахана подтвердил и сам Трамп. Сообщению предшествовали материалы в американской прессе об известных правоохранителям фактах насилия в семье военачальника. Так, по этим сообщениям, в 2010 году бывшая жена Шэнахана – Кимберли Джординсон – была задержана за то, что якобы нанесла ему удар по лицу. Сама она говорила о том, что Шэнахан применил к ней силу первым. Отдельный эпизод связан с сыном военачальника, который был задержан полицией за то, что нанес своей матери удар по голове бейсбольной битой. Сам Шэнахан говорит, что пресса преподносит ситуацию не так, как все обстоит на самом деле.
Скандал вокруг самоотвода и.о. министра обороны поднимает и некоторые вопросы процессуального характера. Сенаторы, которые занимались утверждением Шэнахана на должность главы Пентагона, отмечают, что им не было известно ничего об обвинениях в домашнем насилии, которые всплыли в американской прессе. Во время слушаний, которые были посвящены утверждению Шэнахана на должность заместителя министра обороны в 2017 году, эта тема не обсуждалась, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на членов Конгресса. Не исключено, что и промедление с назначением Шэнахана на министерский пост связано с прошлым военачальника. На Капитолийском холме говорят, что долгое время Федеральное бюро расследований (ФБР) не могло предоставить данные о Шэнахане. "Мы были удивлены, почему так долго нет доклада ФБР. Казалось, что прошло слишком много времени. Теперь мы понимаем почему", – говорит сенатор Тим Кейн, член комитета по вооруженным силам.
Напомним, что процесс назначения министра обороны длится с марта этого года – с того момента, как Трамп выдвинул Шэнахана на эту должность. "Я хочу знать, что было известно и почему это было абсолютно скрыто, – заявил изданию Daily Beast сенатор Ричард Блюменталь, который также входит в комитет по вооруженным силам. – Это было принципиально важно для этой номинации, когда он (Шэнахан. – "НГ") только был выдвинут на должность заместителя главы Пентагона и тем более когда его предложили на пост главы ведомства". Бывший член сенатского комитета по вооруженным силам сказал Daily Beast на условиях анонимности, что если бы аппарат комитета был в курсе соответствующих эпизодов, о которых пишет пресса, то их бы подняли на обсуждение. "Я бы знал об этом, – сказал парламентарий. – И это заставляет меня думать, что комитету об этом просто не сказали. Я не уверен, что произошло на самом деле, но я не вижу никаких других объяснений".
Нельзя не заметить, что это самый длительный в истории США период, когда Пентагон остается без руководителя. Самоотвод Шэнахана ставит администрацию Трампа в неудобное положение на фоне растущей напряженности с Ираном, который США обвинили в нападении на нефтяные танкеры в Персидском заливе.

Источник - ng.ru
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