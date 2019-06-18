КазКоррупция. Зерендинского акима Мереке Мустафина посадили на 3 гада

07:22 20.06.2019

Экс-аким Зерендинского района проведет 3 года в колонии-поселении за любовь к взяткам

Районного акима и его заместителя поймали при получении крупной взятки от предпринимателя



КОКШЕТАУ, 19 июн - Sputnik



Зерендинский районный суд Акмолинской области вынес приговор Мереке Мустафину, задержанному вместе со своим заместителем при получении взятки в размере 3 миллионов тенге, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Мустафину инкриминировалось покушение на получение взятки (часть 2 статьи 366) и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. При этом начало наказания исчисляется со дня задержания - 17 января 2019 года.



Его заместителей Ыкыласа Мукашева и Кайрата Жусупова судили по части 2 статьи 368 (посредничество в получении взятки). Мукашев, мера пресечения которого до суда определена как обязательство о явке, был взят под стражу в зале суда. Ему предстоит провести полтора года в исправительном учреждении минимальной безопасности (колонии-поселении).



Жусупову наказание назначено в виде штрафа в размере 4,2 миллиона тенге. В случае невыплаты штрафа он будет заменен на реальное лишение свободы.

Все трое также лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, нацкомпаниях и так далее.

"При назначении наказания приняты во внимание смягчающие обстоятельства, такие как наличие на иждивении несовершеннолетних детей, признание вины и чистосердечное раскаяние ", - пояснил судья Зерендинского райсуда Кайрат Шаймергенов.



За что аким потребовал 3 миллиона тенге

Напомним, Мереке Мустафин был задержан вместе со своими заместителями во время получения взятки в размере 3 миллионов тенге в январе 2019 года. Деньги были получены через заместителя акима Зерендинского района от директора одного из предприятий за продление срока аренды земельного участка сельхозназначения площадью 300 гектаров.



У акима было изъято два миллиона тенге, а также обнаружена часть денежных средств, серия которых совпала с ранее полученным одним миллионом тенге.

В отношении акима района судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



На должность акима Мереке Мустафин был назначен в 20 декабря 2017 года. До января 2019 года он являлся председателем областной ревизионной комиссии.