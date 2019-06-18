В Германии перехватили рекордную - 670 кг партию героина! В грузовичке из Кыргызстана

07:52 20.06.2019

Правоохранительные органы Германии выявили рекордное количество контрабандного героина на немецко-польской границе. Об этом сообщает "Немецкая волна" (DW).



Сообщается, что конфисковано 670 килограммов в грузовике, которые ехал из Польши в Германию.



Наркотики были выявлены в грузовике из Кыргызстана в ночь на 1 июня во Франкфурте, который расположен близ границы Германии с Польшой. Отмечается, что героин был замаскирован под турецкие сладости с 532 упаковками по 1,3 кг каждая.



Как отмечает DW со ссылкой на правоохранительные органы, наркотики, вероятно, прибыли из афганского региона и предназначались для Бельгии. "Это самое большое количество героина, когда-либо обнаруженное в Германии, с оценочной стоимостью 40-50 млн евро (45-56 млн долларов)", - говорится в сообщении.



По словам властей, 63-летний водитель из Турции, на грузовике которого был грузинский номерной знак, был взят под стражу по подозрению в ввозе большого количества наркотиков. Водитель сказал, что не знал о наркотиках, сообщает следствие.



Сообщается, что наводка поступила из Голландии, где расследуется дело о голландско-турецкой преступной группе.