В Таджикистане борцов с наркотиками наказали после жалобы в МИД украинского бизнесмена

08:58 20.06.2019

19 Июнь, 2019



Глава Согдийского управления Агентства по контролю над наркотиками, и замначальника Зерафшанского межрайонного отдела ведомства освобождены от занимаемых должностей за "несоответствующие уставу поведение", сообщает сайт МИД Таджикистана. Их также отстранили от службы в антинаркотическом ведомстве.

Наказание ответственных сотрудников антинаркотического ведомства последовало по итогам проверки обращения в МИД Таджикистана украинского предпринимателя Виталия Костюка, который заявил о нарушениях своих прав главой областного управления Агентства по контролю над наркотиками Мирзоравшаном Сангинзода и замначальника Зерафшанского межрайонного отдела агентства в Согдийской области Нематзода Шариф Камолом.

Гражданин Украины рассказал, что в конце мая прибыл в Ташкент и оттуда направился в Душанбе, где хотел обсудить с местными бизнесменами "возможные варианты для создания благоприятных условий для входа нескольких крупных инвесторов в Таджикистан".



Но его планам не суждено было сбыться: на подъезде к границе Узбекистана с Таджикистаном в Панджикенте их машину остановили четыре человека в гражданском и приказали ехать в город на досмотр. После досмотра личных вещей и автомобиля, не составив ни единого протокола, наркополицейские заставили украинского предпринимателя и его спутника на собственном автомобиле в сопровождении двух сотрудников наркоконтроля ехать в Худжанд, при этом забрали у них паспорта и велели отключить мобильные телефон.

"Не отпуская нас и не объясняя, в чем суть задержания и досмотра, нам каждые 10 минут на протяжении четырех часов сообщали, что нельзя никуда выходить, так как они подали много запросов в разные службы и ждут ответов", - написал в своей жалобе в МИД Таджикистана Виталий Костюк.



Украинский предприниматель не приводит имен, но, по данным сайта "Ахбор", к задержанию причастен глава управления антинаркотического агентства по Согдийской области полковник Мирзоравшан Сангинзода. Источник сайта рассказал, что несколько чиновников, в том числе Сангинзода, предлагали украинцу свое покровительство в Таджикистане. Однако Костюк нашел более выгодные предложения, чем сильно обидел Сангинзода.

Мирзоравшан Сангинзода пока не комментирует случившиеся. Он был назначен главой управления антинаркотического агентства по Согдийской области два года назад. Ранее работал в центральном аппарате Агентства по контролю над наркотиками.

В прошлом году Высший экономический суд Таджикистана рассмотрел 27 жалоб, связанных со спорами иностранных компаний с их таджикскими партнерами.