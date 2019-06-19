Над дуэтом Эйрбас и Боинг нависла китайско-российская угроза, - Ойхаб Аллал-Шериф

13:06 20.06.2019

"Эйрбас" и "Боинг" столкнулись с существенными трудностями в 2019 году. Как отмечает автор статьи, пока они пытаются решить свои проблемы, появился конкурент, созданный в результате альянса Китая и России. Китайская компания "Комак" и российская ОАК сформировали совместное предприятие, и у него есть хорошие шансы выпускать столь же эффективные, но менее дорогие самолеты.



The Conversation (Австралия): над дуэтом "Эйрбаса" и "Боинга" нависла китайско-российская угроза

Ойхаб Аллал-Шериф (Oihab Allal-Cherif)



"Эйрбас" и "Боинг" прибыли на открывшийся 17 июня салон в Ле-Бурже с отрицательными показателями заказов с начала года, что можно рассматривать как последствие ожесточенного противостояния двух гигантов авиастроения. Хотя обе компании сохраняют видимость хороших отношений и даже поздравляют друг друга с днем рождения, стратегия каждой из них учитывает действия другой и нацелена на ликвидацию противника.



"Эйрбас" и "Боинг" столкнулись с существенными трудностями в 2019 году. Для "Эйрбас" отказ от программы А380 стал признаком серьезной стратегической ошибки. Этот лайнер должен был обойти "Боинг 747" и представлялся в качестве будущего компании, но его продажи оказались втрое хуже ожидаемых, а заказы практически перестали поступать. Президент предприятия Том Эндерс (Tom Enders) признал, что самый большой самолет в мире опоздал по меньшей мере на десять лет.



Признаки слабости с обеих сторон



Кроме того, хотя А320 Neo удалось добиться определенного успеха с его 60% рынка среднемагистральных лайнеров, производственные мощности европейской компании работают на полную мощность, и она не в силах нарастить темпы из-за существующих ограничений. Таким образом, "Эйрбасу" необходимо найти решение для повышения объемов производства и сокращения задержек с поставками.



Другая опасность исходит из США, которые грозят Европе таможенными мерами. Причиной тому стали полученные "Эйрбасом" субсидии, которые якобы ставят компанию в привилегированное положение в конкуренции с "Боингом". Дональд Трамп, в частности, писал об этом в Твиттере:



"ВТО считает, что субсидирование "Эйрбаса" Европейским союзом оказало отрицательное воздействие на США, которые сейчас намереваются ввести таможенные пошлины на 11 миллиардов долларов продукции из ЕС! ЕС уже не первый год пользуется преимуществом в торговле с США. Скоро это закончится!"



Что касается "Боинга", две аварии 737 Max (был разработан для конкуренции с А320 Neo и составляет 60% оборота компании) привели к международному запрету полетов. Причиной стали известные с 2017 года нарушения в работе программы MCAS (она призвана предотвратить задирание носа самолета при ручном пилотировании), а также неполадки датчика угла крыла (о них сообщали более 2 тысяч раз с 2004 года на других моделях). 737 Мах продолжили летать, хотя их чуть не приковали к земле еще в 2018 году.



Предложенный "Боингом" план модификаций не убедил американские власти, и они отвергли проект. В результате заказы были отменены или отсрочены, а объем производства сокращен. Авиаперевозчики в свою очередь затребовали компенсации. Сложно сказать, насколько устойчивым будет имиджевый ущерб, но убытки уже оцениваются в миллиард долларов. Эта цифра, вероятно, станет больше, поскольку в ней не учитываются выплаты семьям жертв (они начинают подавать иски) и авиакомпаниям.



Конкуренция со стороны России и Китая



Пока два лидера мирового авиастроения пытаются решить свои проблемы, в тени их борьбы появляется новый конкурент, который опирается на альянс Китая и России. Китайская компания "Комак" (Comac) и российская ОАК договорились 22 мая 2017 года о формировании совместного предприятия CRAIC (Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания) для выпуска столь же эффективных, но менее дорогих самолетов, чем продукция "Эйрбаса" и "Боинга".



Этот созданный по инициативе Си Цзиньпина и Владимира Путина альянс является частью стратегического сотрудничества двух стран. Дружеские отношения двух президентов (они только укрепились после встречи в Санкт-Петербурге 8 июня) подталкивают их к тому, чтобы выступить единым фронтом против США и торговой политики правительства Дональда Трампа.



В настоящий момент в Китае используется 1,5 тысячи самолетов "Эйрбас", и этот рынок является ключевым для европейской компании. Кроме того, Китай был главным покупателем 737 Мах, и три местных авиакомпании затребовали компенсацию у "Боинг". К 2025 году Китай обойдет США по объемам воздушного сообщения и выйдет на первое место в мире. Остальная Юго-Восточная Азия будет развиваться еще более быстрыми темпами, со средним показателем более 7% в год в течение 30 ближайших лет. Таким образом, для удовлетворения этого спроса потребуются тысячи лайнеров. CRAIC сможет выступить с конкурентоспособным локальным предложением, которое будет включать в себя краткие сроки и на 10-15% меньшую цену.



Таким образом, CR929 станет прямым конкурентом А350 и В787. В проект вложено 20 миллиардов долларов, и он должен дать результаты уже в 2025-2028 годах. Фюзеляж разрабатывается в Китае, а крылья - в России. Фаза дизайна и распределения, в которой предпочтение отдается локальным предприятиям и поставщикам, должна стартовать через несколько месяцев. Поставленная цель - быстро выйти на уровень в 10% рынка с первым самолетом, а затем укрепить позиции и разработать другие модели.



Японская "Мицубиси" (Mitsubishi) и бразильская "Эмбраер" (Embraer), по всей видимости, сейчас совершенно не представляют угрозы, однако это совершенно не относится к планам России и Китая свергнуть гегемонию европейско-американского дуэта, которая, по их мнению, и так уже продержалась слишком долго.



Сложившаяся ситуация может лишь подтолкнуть компании к диверсификации и развитию новых продуктов и услуг. Так, например, "Эйрбас" и "Боинг" делают ставку на перевозку пассажиров с помощью беспилотников (эта сфера вызывает интерес многих предприятий, а прототипы уже показывают на салонах). Это рынок будущего, на котором уже имеется немало представителей… Китая.