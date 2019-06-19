Россия лоббирует проект газопровода Иран-Пакистан-Индия (ИПИ)

13:09 20.06.2019

18 июня. FINMARKET.RU - Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия ведет работу с Индией над подписанием меморандума по реализации проекта строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия.

"У нас подписан меморандум с Ираном и Пакистаном. Сейчас мы взаимодействуем с нашими индийскими коллегами по поводу того, чтобы и с ними подписать меморандум", - сказал он.

"В целом, этот проект в перспективе достаточно интересный, и думаю, что он может быть реализован. Но для этого нужно, чтобы была проведена дополнительная работа, согласованы условия реализации проекта, источники газа, финансирование и т д.", - добавил министр.

Страны рассматривают реализацию этого проекта уже много лет. Индии и Пакистану нужен иранский газ, чтобы справиться с возможным снижением экономического роста из-за нехватки энергии. По оценке индийской стороны, потребности в газе составляют 25-30 млрд куб. метров. В 2010 году к переговорам подключилась Россия.

В октябре 2016 года "Газпром" подписал с Engineers India Ltd меморандум о совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию. В рамках исследования в качестве предполагаемых транзитеров рассматриваются почти все соседи Индии и сопряженные с ними страны: Монголия, Китай, Бангладеш, Мьянма, Индия, Оман, Пакистан, Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Сообщалось, что российские компании прорабатывают возможность прокладки морского трубопровода Иран-Пакистан-Индия; участия в проекте Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. В 2017 году "Газпром" сообщил, что проанализировал более десятка маршрутов поставок трубопроводного газа в Индию.



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Россия работает с Индией над подписанием меморандума по реализации проекта строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия (ИПИ). Об этом сообщает издание "Финмаркет" со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.



Новак рассказал, что меморандумы с Ираном и Пакистаном уже подписаны.



По словам российского чиновника, проект выглядит "достаточно интересным" и может быть реализован, но для этого нужно согласовать условия его реализации, источники газа, финансирование и другие вопросы.



В ноябре 2017 года, во время визита Владимира Путина в Иран, было заявлено, что "Газпром" выразил готовность участвовать в проекте строительства ИПИ.



Напомним, что в августе 2018 года новоизбранный премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил сомнения в целесообразности строительства газопровода ТАПИ и рассказал о намерении вернуться к проекту газопровода Иран-Пакистан-Индия (ИПИ). Однако в мае 2019 года стало известно, что Иран подал иск к Пакистану в международный арбитраж. Иран был недоволен тем, что пакистанская сторона затягивает начало строительства ИПИ. Исламабад же в свою очередь был обеспокоен возможными последствиями сотрудничества с Тегераном после возобновления санкций против Ирана.



В апреле 2018 года сдавшиеся боевики Талибана рассказали афганским властям, что получали указания из Ирана для проведения акций против строительства газопровода ТАПИ. Иранская сторона эти обвинения отвергла.