Рожать за себя и за Россию: каким будет население Таджикистана через 30 лет

13:19 20.06.2019

Высокая рождаемость в Таджикистане чревата большими социальными проблемами для страны в ближайшие десятилетия, но при этом будет благом для России, стремящейся выбраться из демографической ямы



Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам опубликовал демографический прогноз, согласно которому через 30 лет ожидается рост населения в мире на 2 миллиарда.



По мнению экспертов, в 2050 году численность людей на земле составит 9,7 миллиарда человек.



По прогнозам ООН, 50% общего прироста населения в будущие три десятилетия будут приходиться на Южную Азию и тропическую Африку. В Центральной Азии число жителей также быстро увеличится, хотя и не столь высокими темпами, как в Индии, Эфиопии или Египте.



Вместе с тем в большинстве стран Европы и в России естественный прирост будет сильно снижаться, отмечается в докладе департамента.



Эксперты рассказали Sputnik Таджикистан о том, как рождаемость республик Центральной Азии, в особенности Таджикистана, повлияет на демографическое будущее России.



Новые люди - старые проблемы



По мнению директора Института демографии ВШЭ, доктора экономических наук Анатолия Вишневского, Центрально-Азиатский регион оказывается вполне в русле общих тенденций для развивающихся государств, то есть они ждут высокий рост населения.



"Я думаю, что ничего хорошего в этом нет. Власти, судя по всему, считают также и обычно стараются замедлить такой рост, но мне кажется, в большинстве стран Центральной Азии нет последовательной четкой политики по данному вопросу", - считает Вишневский.



Так, в Таджикистане общая численность населения к 2050-му составит примерно 16 миллионов, почти в два раза больше, чем сейчас. К 2100, по приблизительным прогнозам, там будут проживать (только непонятно где) уже примерно 25 миллионов таджиков.



В соседнем Узбекистане население вырастет до 42 миллионов к 2050, но затем в течение 20-30 лет эксперты прогнозируют небольшой демографический спад.



Похожая картина наблюдается и в Кыргызстане, где ожидается более плавный и умеренный, по сравнению с Таджикистаном, демографический рост.



Проблема в том, что ситуация на рынке труда в этих республиках явно не поспевает за демографией. Так, власти Таджикистана признают, что, несмотря на все усилия по созданию рабочих мест в стране, незанятой трудоспособной молодежи меньше не становится.



Соответственно, искать работу молодым таджикистанцам придется где-то за границей. И главным направлением для трудовой миграции, как и все предыдущие 20 лет, будет оставаться Россия.



Таджики станут россиянами



Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ отмечает, что доклад ООН – это просто общий статистический прогноз, на 100% не учитывающий специфики каждого государства.



Но касательно России ученый с выводом ООН согласен: к 2050 она недосчитается порядка 10 миллионов человек.



Эксперты считают, что восполнить убыль населения теоретически можно, если власти создадут благоприятные условия для молодых семей: повышенный материнский капитал, низкие ставки по ипотеке, различные социальные льготы.



Скорее всего, в ближайшие десятилетия правительство будет решать демографическую проблему так же, как и в последние годы: за счет натурализации мигрантов и раздачи паспортов.



Валерий Елизаров напоминает, что демографический прирост на 300 человек в год за счет иностранных граждан упоминался еще в предвыборной программе Владимира Путина.



Однако уже сейчас, несмотря на все процедуры ускоренного получения гражданства для натурализованных мигрантов, достичь этих показателей все равно не удается, а специалисты говорят о снижении миграционного потока в РФ. Так, в 2018-м российское гражданство получили 268 тысяч иностранцев.



Ситуация выглядит не слишком оптимистично. Россия едва ли сможет самостоятельно выбраться из демографической ямы и будет вынуждена компенсировать убыль населения за счет иностранцев. Что, вероятно, повлечет за собой проблемы культурной и социальной адаптации, решение которых обычно требует немалой политической гибкости, обдуманной стратегии и больших средств.



А Таджикистан, возможно, и его соседи по региону, в свою очередь лишатся самой трудоспособной и перспективной молодежи, которая первая уедет за рубеж в поисках лучшей доли.



Ситуацию усугубляет и объективная нехватка ресурсов в странах исхода – питьевой воды и пахотных плодородных земель.



"В начале 20-го века на земле жило всего 2 миллиарда человек. Сейчас 7 с лишним миллиардов. И в развивающихся государствах, с одной стороны - наблюдается нехватка жизненно важных ресурсов, с другой - у них нет и технологий экономичного использования оставшихся запасов воды и сырья", - отмечает Анатолий Вишневский.



Большие города



Еще одной важной демографической тенденцией, по мнению аналитиков ООН, будет высокая степень урбанизации планеты.



Департамент по экономическим и социальным вопросам считает, что уже к 2030-му в мире будет 43 мегагорода с населением от 10 миллионов человек, а к 2050 примерно две трети жителей планеты будут горожанами.



Сейчас этот показатель составляет 55%, и в мире насчитывается около 4,2 миллиарда городских жителей (в 1950-м их было порядка 751 миллион).



Примерно 35% ожидаемого роста урбанизации придется только на Индию, Китай и Нигерию. В 2050 в Индии появятся 416 миллионов новых горожан, в Поднебесной - порядка 255 миллионов, в Нигерии - 189 миллионов человек.



Население Таджикистана за последний год увеличилось на 2,1%



Причем в ООН отмечают, что у большинства стран возникнут серьезные трудности с удовлетворением потребностей стремительно растущих городов, в том числе с обеспечением людей жильем, питанием, транспортом, электроэнергией и услугами здравоохранения.