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КырЦензура. На телеканале НТС запретили выпуск интервью, в котором рассказывается о Раиме Матраимове
13:20 20.06.2019

На телеканале НТС запретили выпуск интервью, в котором рассказывается о Раиме Матраимове

Телеканал НТС сорвал выход в эфир передачи "Секрет власти" с участием бывшего генерального прокурора Кыргызстана Азимбека Бекназарова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущая передачи Бермет Букашева.

По ее словам, в передаче Азимбек Бекназаров рассказал о деятельности бывшего зампреда Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова.

"НТС сейчас сорвал выход в эфир передачи "Секреты власти" - мое интервью с Азимбеком Бекназаровым, в котором много интересной информации вокруг персоны Раима-миллиона. Сказали, что боятся миллионных исков, которые, дескать, разорят канал. Надеюсь, "Азаттык" завтра выпустит передачу в эфир. Прошу журналистское сообщество и гражданских активистов, независимые медиа проявить солидарность против самоцензуры СМИ и доказать, что не всех можно купить в нашей стране", - написала Букашева.

Генеральный директор ТРК "НТС" Миржан Балыбаев объяснил позицию телеканала по данному вопросу.

"Да, как руководитель телеканала я сегодня отказал в размещении в эфире НТС интервью Азимбека Бекназарова в рамках программы "Секреты власти". Так как начиная с 26-й минуты интервью звучат обвинения в тяжких уголовных преступлениях в адрес ряда лиц. Но так как их вина в этих преступлениях не установлена судом, эти обвинения являются бездоказательными, и НТС, как официально зарегистрированное СМИ, не может публиковать информацию, в которой звучат не доказанные судом обвинения в тяжких уголовных преступлениях.

Обоснованность своего решения я, как руководитель телеканала, считаю с юридической стороны бесспорной. В чем, я уверен, могут убедиться юристы и медиаэксперты", - написал Балыбаев.

Источник - kaktus.media
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