Бердымухамедов: Задача СМИ – распространение пропаганды

13:22 20.06.2019

В Туркменистане Архивным фондом президента страны был издан 6-ой номер журнала "Политика и общество" за 2018 год, передает госинформагентство ТДХ.



В журнале с торжественным энтузиазмом освещаются многочисленные достижения Туркменистана в 2018 году. "Год был ознаменован дальнейшим повышением международного авторитета нейтрального Туркменистана, приумножением его геополитического и геоэкономического потенциала. Эта тема нашла отражение в статье, посвященной растущей роли нашей страны в глобальных процессах", пишет ТДХ.



Интересно отметить то, как президент Бердымухамедов видит роль СМИ. Оказалось, что "лидер нации рассматривает эффективное использование информационного сегмента как неотъемлемую составляющую государственной политики".



СМИ – важное средство мобилизации народа на решение конкретных задач и формирования у граждан идейно-политических качеств, передает точку зрения главы государства ТДХ.



"В меру своей популярности и степени воздействия на индивидуальное и массовое сознание СМИ обеспечивают единое информационное поле. Это имеет исключительное значение для формирования общенационального мировоззрения, идейно-политического воспитания граждан", пишет госинформагентство.



Отметим, что распространение политических взглядов и идеологий с целью воздействия на общественное сознание есть не что иное, как определение пропаганды.



Справка wiki. Пропаганда (лат. propaganda дословно - "подлежащая распространению (вера)", от лат. propago - "распространяю") - в современном политическом дискурсе понимается как открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами.