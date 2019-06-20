Китай вкладывает пол-лярда долларов в модернизацию государство-образующую тадж-компанию "Талко"

15:59 20.06.2019

Алюминиевая компания "Талко" в ближайшие два года будет модернизирована китайской государственной компанией China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

Соответствующее соглашение, которое было подписано в апреле в Пекине, 15 июня было ратифицировано в Душанбе руководителями Таджикистана и Китая. Стоимость модернизации согласно соглашения составляет 545 млн долларов, она подразумевает обновление производственной линии и доведение мощности до 300 тыс тонн алюминия в год.



Подписанное соглашение считается одним из важнейших достижений Таджикистана в сфере сотрудничества с Китаем - основным кредитором и важным инвестором страны. Общая сумма внешнего долга Таджикистана на апрель 2019 года составляет 2 млрд 915 млн долларов, из которых на долю Китая приходится 80%. Пока неизвестно, на каких условиях Китай инвестирует средства в модернизацию "Талко".



Алюминий, как и хлопок-сырец, является одним из стратегических и главных экспортных товаров Таджикистана, но за последние годы его стоимость на мировых рынках снизилась. В тексте новой Стратегии ЕС по Центральной Азии также говорится, что алюминий является основным экспортным товаром из Таджикистана в ЕС: в 2007 году его было экспортировано на 268 млн евро, а в 2018 поставки сократились и составили в денежном выражении 47 млн евро.



В "Талко" сообщили, что прибыль предприятия в 2018 году составила всего 18 млн долларов, что в масштабах республики – капля в море. Этот факт вызвал озабоченность президента страны Эмомали Рахмона на заседании правительства по итогам 2018 года.

Сегодня в компании надеются, что с модернизацией предприятия объем производства алюминия будет увеличен, а затраты сведены к минимуму. По словам Игоря Саттарова, руководителя департамента по связям с общественностью компании "Талко", в прошлом году на предприятии было произведено 96 тыс тонн первичного алюминия, в этом году ожидается увеличение производства на 20%. По его словам, в соответствии с заключенным соглашением, будут модернизированы два цеха предприятия: в них будет установлено 428 новых электролизных ванн.



"Только в этих двух цехах мы намерены довести производство алюминия до уровня 300 тыс тонн алюминия в год, что составит проектную мощность самого предприятия", - сообщил Саттаров.

Главный подрядчик модернизации "Талко" - China Machinery Engineering Corporation (CMEC) – китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация, которая была основана в 1978 году, свыше 70% акций принадлежат правительству КНР.



20 Июнь, 2019