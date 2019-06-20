 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.06.2019
15:59  Китай вкладывает пол-лярда долларов в модернизацию государство-образующую тадж-компанию "Талко"
15:28  В Узбекистане новый Генпрокурор - "ташкентец" Нигматулла Юлдашев
13:23  Wall Street Journal: Россия и Китай соперничают за влияние в Центральной Азии, в то время как...
13:22  Бердымухамедов: Задача СМИ – распространение пропаганды
13:20  КырЦензура. На телеканале НТС запретили выпуск интервью, в котором рассказывается о Раиме Матраимове
13:19  Рожать за себя и за Россию: каким будет население Таджикистана через 30 лет
13:09  Россия лоббирует проект газопровода Иран-Пакистан-Индия (ИПИ)

13:06  Над дуэтом Эйрбас и Боинг нависла китайско-российская угроза, - Ойхаб Аллал-Шериф
08:58  В Таджикистане борцов с наркотиками наказали после жалобы в МИД украинского бизнесмена
08:20  Индия открывает новый фронт торговой войны с США, - Н.Проценко
07:59  Сирия между патом и цугцвангом, - К.Сивков
07:52  В Германии перехватили рекордную - 670 кг партию героина! В грузовичке из Кыргызстана
07:41  Обещать - не значит жениться: Киргизия имитирует успехи в делах с Китаем
07:26  Спикер КырПарламента рассказал, почему считает Матраимовых - "уважаемой семьей"
07:22  КазКоррупция. Зерендинского акима Мереке Мустафина посадили на 3 гада
07:17  УзбШколы. Воспитание неравенства, - К.Джураев
07:12  Отрицательный рост КазЭкономики, - П.Своик
07:10  Д.Ашимбаев: Токаев не хочет заводить новых врагов, поэтому...
07:06  Руководство Пентагона погубили семейные тайны. Шэнахан уходит в отставку из-за темного прошлого
07:04  Турции не хотят отдавать богатства Средиземноморья, - Ф.Селимова
01:33  Лондон и Вашингтон: кто кем тайно управляет?
00:32  Косолапый пиар. Младший зять Мирзиеева опубликовал в соцсетях видео танца со своей дочерью
00:30  Политический коллапс Алмазбека Атамбаева, - Б.Осмоналиева
Среда, 19.06.2019
23:26  Турецкие прокуроры выписали ордеры на арест еще почти 200 заговорщиков
21:38  Америку уличили в уязвимости перед Китаем, - В.Скосырев
21:31  Музей военной авиатехники открылся в узбекском Ханабаде
21:29  УродДом... В роддоме Самарканда за сутки умерли 5 младенцев и одного живого подменили мертвым
21:22  Задержан экс-завотделом обороны аппарата правительства Киргизии Марат Бекенов
20:39  Ключ к Ближнему Востоку: альтруизм или сила? - А.Эскин
20:36  Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве Мурси
14:21  Белый дом готовит "иранский поворот"?
14:08  Пуля в голове. Депутат УкрРады от бандер-Нарфронта Тымчук неудачно поигрался с наградным пистолетом
11:51  Трамп вступил в новую избирательную гонку
11:46  Британский дипломат станет первым бизнес-омбудсменом Кыргызстана. Дожили...
11:45  Столкновение Запада и Востока вокруг гей-парада в Тбилиси
11:42  Мир в эпицентре войны элит, - Р.Хубиев
08:38  В Японии запретили физическое наказание детей
07:59  В Дашогузском (самом северном) велаяте Туркмении новый хяким - Назармырат Назармырадов
07:55  В Туркмении практически побороли проституцию. Давать - некому!
07:53  Жерар Депардье снимется в фильме об Узбекистане
07:47  Зеленский ищет премьера: Тимошенко, Абромавичюс или кто-то из грузин
07:39  Джентльмены удачи. Кто и как "проел" продукты госпрограммы "СПК Astana"
07:38  Чем советский Афган отличается от американского. Партизаны против сверхдержав
07:23  Во что превратится Верховная рада с большинством у партии Зеленского? - А.Каневский
07:21  Иран через несколько дней нарушит лимит запасов урана в стране, - Н.Бобкин
07:19  ПогранСоседство. В Там-Тумшуке кыргызы опять не дают таджикам строить автодорогу
07:14  Ни один чиновник Кыргызстана не уволен в 2018-м за финансовые нарушения. Святые люди
07:09  Женщин, пришедших на прием к главе Комитета женщин Узбекистана, арестовали на срок от 3 до 10 суток
07:08  Адвокат Гульнары Каримовой о своей подзащитной: У нее высокое давление и обмороки
07:06  Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок
06:43  Вакуум олигархизма в Молдавии, - В.Соловьев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Китай вкладывает пол-лярда долларов в модернизацию государство-образующую тадж-компанию "Талко"
15:59 20.06.2019

Алюминиевая компания "Талко" в ближайшие два года будет модернизирована китайской государственной компанией China Machinery Engineering Corporation (CMEC).
Соответствующее соглашение, которое было подписано в апреле в Пекине, 15 июня было ратифицировано в Душанбе руководителями Таджикистана и Китая. Стоимость модернизации согласно соглашения составляет 545 млн долларов, она подразумевает обновление производственной линии и доведение мощности до 300 тыс тонн алюминия в год.

Подписанное соглашение считается одним из важнейших достижений Таджикистана в сфере сотрудничества с Китаем - основным кредитором и важным инвестором страны. Общая сумма внешнего долга Таджикистана на апрель 2019 года составляет 2 млрд 915 млн долларов, из которых на долю Китая приходится 80%. Пока неизвестно, на каких условиях Китай инвестирует средства в модернизацию "Талко".

Алюминий, как и хлопок-сырец, является одним из стратегических и главных экспортных товаров Таджикистана, но за последние годы его стоимость на мировых рынках снизилась. В тексте новой Стратегии ЕС по Центральной Азии также говорится, что алюминий является основным экспортным товаром из Таджикистана в ЕС: в 2007 году его было экспортировано на 268 млн евро, а в 2018 поставки сократились и составили в денежном выражении 47 млн евро.

В "Талко" сообщили, что прибыль предприятия в 2018 году составила всего 18 млн долларов, что в масштабах республики – капля в море. Этот факт вызвал озабоченность президента страны Эмомали Рахмона на заседании правительства по итогам 2018 года.
Сегодня в компании надеются, что с модернизацией предприятия объем производства алюминия будет увеличен, а затраты сведены к минимуму. По словам Игоря Саттарова, руководителя департамента по связям с общественностью компании "Талко", в прошлом году на предприятии было произведено 96 тыс тонн первичного алюминия, в этом году ожидается увеличение производства на 20%. По его словам, в соответствии с заключенным соглашением, будут модернизированы два цеха предприятия: в них будет установлено 428 новых электролизных ванн.

"Только в этих двух цехах мы намерены довести производство алюминия до уровня 300 тыс тонн алюминия в год, что составит проектную мощность самого предприятия", - сообщил Саттаров.
Главный подрядчик модернизации "Талко" - China Machinery Engineering Corporation (CMEC) – китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация, которая была основана в 1978 году, свыше 70% акций принадлежат правительству КНР.

20 Июнь, 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561035540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената: "100% средств, собранных от экологических штрафов должны направляться на природоохранные мероприятия"
- Мажилис одобрил поправки по вопросам ЖКХ
- Ашимбаев: Токаев не хочет заводить новых врагов, поэтому воздерживается от массовых ротаций
- Фракция "Ак жол" требует ликвидировать акиматовские компании-посредники с миллионными зарплатами в сфере ЖКХ
- Кадровые перестановки
- Рабочую группу по выборам и митингам создали при Общественном совете Алматы
- О правонарушениях, совершенных в электоральный период
- Министр здравоохранения Е. Биртанов отчитался перед населением
- Фракция "Ак жол" требует ввести "экономический ликбез" для налоговиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  