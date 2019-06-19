 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грузинские саакашисты штурмуют ГрузПарламент
19:11 20.06.2019

Спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у парламента в Тбилиси

Участники митинга в центре Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента. Спецназ открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями, использовал слезоточивый газ. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов уйти в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Протесты захлестнули Тбилиси в четверг 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Участники митинга в центре Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента, они бросают в отряды спецназа бутылки и пытаются отнять у них спецоборудование, транслирует грузинский "Первый канал". Митингующим пока не удается прорвать кордон правоохранителей.Тем временем в парламенте проходит заседание с участием членов правительства, среди них премьер-министр и глава МВД."То, что сейчас происходит, к сожалению, это трагедия. Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны. (...) Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария журналистам.Вместе с полицейскими на месте находятся отряды спецназа, они тоже держат в руках дубинки. Позже спецназ применил слезоточивый газ. Некоторым участникам митинга в центре Тбилиси понадобилась медицинская помощь."В медицинской помощи нуждаются все больше граждан, газ был перцовый. Несмотря на действия спецназа, часть митингующих все еще стоит у здания парламента", - сообщила телекомпания "Рустави 2".Почти сразу же появилась информация о том, что правоохранители открыли стрельбу резиновыми пулями по митингующим. Число пострадавших возросло.По данным РИА Новости, акции протестов начались после того, как делегаты из России под руководством главы МАП Сергея Гаврилова приняли участие в прошедшей 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы.

Источник - tengrinews.kz
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