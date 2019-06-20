Си и Ким ищут дыру в заборе санкций, - В.Скосырев

20:33 20.06.2019

Китай вернул КНДР на авансцену мировой политики

Владимир Скосырев



20.06.2019



В Северную Корею с двухдневным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его цель – укрепить позиции Пхеньяна на переговорах с США, а также напомнить Вашингтону, что без Китая денуклеаризация Кореи невозможна. Пекин хочет расширить и экономическое сотрудничество с Пхеньяном. Поскольку он находится под санкциями, решить эту задачу сложно.

Китай был и остается по сей день главным экономическим партнером и союзником социалистической страны, где власть передается по наследству. Эта особенность государственной структуры КНДР никогда не была препятствием для близких отношений между соседями. Но испытания ракетно-ядерного оружия в Северной Корее и угрозы пустить его в ход в случае конфликта с США встревожили Пекин, как и Москву. Китай поддержал санкции СБ ООН против КНДР.



Однако после встреч лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином напряженность спала, и санкции стали для Вашингтона средством принуждения Пхеньяна к уступкам, граничащим с капитуляцией. Пекин не собирается сдавать Северную Корею на милость Америке. Визит Си должен послужить миру сигналом, что период отчуждения в китайско-северокорейских отношениях закончился и Пхеньян может рассчитывать на поддержку Поднебесной в дипломатическом противостоянии с США.

Чтобы усилить этот сигнал, Пекин передал главной северокорейской партийной газете "Нодон Синмун" статью за подписью Си Цзиньпина. В ней говорится, что Китай поддерживает "правильный курс" КНДР на политическое решение проблем Корейского полуострова. Сама же газета подчеркнула в своих публикациях, что "узы между двумя странами, скрепленные кровью, остаются непоколебимыми, несмотря на враждебные ветры".



Как cообщило агентство Reuters, Си и Ким напомнят об этих узах, когда посетят монумент дружбы, построенный в честь китайских добровольцев, сражавшимися вместе с солдатами корейской Народной армии в войне 1950–1953 годов против США и их союзников.

Си Цзиньпина сопровождает внушительная делегация чиновников. Среди них Хэ Лифэн, глава Комиссии по национальному развитию и реформам, своего рода китайского Госплана. В связи с этим агентство напоминает, что Китай ранее предлагал смягчить санкции, но натолкнулся на сопротивление американцев.

Однако, как говорит Лейф-Эрик Исли, специалист по безопасности в Северо-Восточной Азии в Университете Ewha в Сеуле, Китай может расширить обмен между людьми, увеличить гуманитарную помощь, не нарушая санкций. В частности, Китай может послать больше технических специалистов, увеличить масштабы туристического бизнеса.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил: "Китайский гость ведет себя очень корректно. В статье в "Нодон Синмун" он дает понять, что не собирается учить северокорейцев жить. А по экономике, условно говоря, речь пойдет о том, чтобы найти дыры в заборе санкций. То есть предстоит договориться, что не подпадает под рестрикции, и соответственно продвигать экономическое сотрудничество".



New York Times утверждает, что время для визита Си было выбрано с тщательным расчетом. Придя к пониманию с лидером КНДР по ядерному вопросу, председатель КНР обретет рычаг для давления на Трампа в торговых переговорах. Это рычаг ему особенно необходим сейчас в связи с тем, что в результате повышения пошлин на китайские товары в США экономика КНР начинает замедляться.



Престиж КНР пострадал и в результате массовых демонстраций против политики Пекина в Гонконге. В такой момент миссия в Северную Корею укрепляет статус Си Цзиньпина как лидера мировых масштабов, говорит Кэрт Кэмпбелл, бывший помощник госсекретаря США.

Но какова бы ни была подоплека поездки Си, третьим, пусть и не равновеликим партнером в происходящей политической игре в Восточной Азии стал Ким Чен Ын, признает New York Times. Он благодаря усилиям Си Цзиньпина возвращается на авансцену мировой политики.

Тут нет преувеличения. Не успело намерение китайского лидера посетить КНДР стать достоянием гласности, как специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн заявил, что дверь для переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном широко открыта. Причем для переговоров без предварительных условий.

А Южная Корея выдвинула свою инициативу. Она призвала Ким Чен Ына в четвертый раз встретиться с президентом Мун Чжэ Ином. Желательно, чтобы этот саммит состоялся в ближайшие дни – до того, как Сеул после саммита G20 в Японии посетит Трамп.