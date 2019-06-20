Эрдоган хочет реванша в битве за сердце Турции, - И.Субботин

20:36 20.06.2019

Жители Стамбула готовятся к повторным выборам мэра

Игорь Субботин



20.06.2019



В Стамбуле 23 июня стартуют повторные выборы мэра после того, как Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла решение отменить результаты предыдущих. Несмотря на то что власти республики делают, как кажется, все для того чтобы в городе, где начиналась политическая карьера президента Реджепа Таийпа Эрдогана, победил кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), оппозиция не сдается. Опросы общественного мнения демонстрируют, что кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) снова выйдет вперед по итогам голосования. Вопрос лишь в том, как на это отреагирует власть.

Кандидату от НРП Экрему Имамоглу прочат новую победу. Опросы общественного мнения – как частные, так и государственные – показывают, что оппозиционер вырвется вперед на два или четыре процентных пункта. В отношении кандидата от правящей партии – бывшего премьера Бинали Йылдырыма – не наблюдается никаких изменений. Если прогнозы подтвердятся, то это будет более сильный результат, чем был у Имамоглу 31 марта. Тогда его отрыв от Йылдырыма составлял менее 1% голосов. ЦИК отменил итоги голосования по причине предполагаемых процессуальных нарушений, но его решение широко рассматривают как политически мотивированное. ПСР, согласно предыдущим результатам голосования, первый раз с 2002 года проиграла мэрские выборы в городе, где Эрдоган с 1994 по 1998 год занимал пост градоначальника. Выиграть в Стамбуле для правящей партии было очень важно – с точки зрения репутации.

Однако в попытке переиграть выборы турецкое руководство свою репутацию уже не щадит. Накануне аппарат ЦИК сместил со своих должностей 13 сотрудников избирательных комиссий в связи с их предполагаемой ответственностью за те нарушения, которые были выявлены на выборах в Стамбуле. Помимо этого начато внутреннее расследование. Глава ЦИКа Сади Гювен отметил, что, вероятно, по вине этих сотрудников произошло перераспределение голосов. В случае если их вину найдут доказанной, то это повлечет за собой не только дисциплинарное, но и уголовное наказание. Гювен обратил внимание на то, что отстранение от должности, равно как и назначение сотрудников ЦИКа, находится в ведении Совета судей и прокуроров. Этот орган был поставлен в известность по поводу предполагаемых нарушений. Мало кто сомневается, что подобный шаг рассчитан на то, чтобы на избирательных участках находились "нужные" люди.

На то, что битва за Стамбул, сердце Турции, обещает быть динамичной, указывают прямые телевизионные дебаты кандидатов в мэры, которые состоялись впервые за 17 лет. Когда вечером 16 июня соперники столкнулись лицом к лицу в прямом эфире, главным вопросом было то, почему были отменены результаты выборов 31 марта.

"По сравнению с периодом до 31 марта можно смело говорить о том, что сейчас оппозиция более консолидирована, – заявил "НГ" турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас. – На это есть несколько причин. Во-первых, на руку Имамоглу сыграла психология турецкого общества, которое по большому счету всегда на стороне униженных и оскорбленных. А именно в таком образе предстает оппозиционный кандидат. Странным представляется тот факт, что действующая власть совершенно не учитывает этот фактор, ведь взлет политической карьеры самого Эрдогана пришелся именно на то время, когда им была разыграна карта "отверженного героя". Принимая во внимание, что власть так и не смогла убедительно объяснить, что же побудило ее провести повторные выборы, Имамоглу теперь выглядит в глазах общества и как уже единожды одержавший победу кандидат, и как притесняемый властью оппозиционер. К тому же опросы, включая проправительственные, показывают: по сравнению с 31 марта разница между Имамоглу и Йылдырымом в настоящее время увеличивается в пользу Имамоглу".

Эксперт отмечает: ни президент, ни подконтрольные ему СМИ не называют оппозиционера по имени. "В СМИ и из уст правящей элиты противостояние за пост мэра Стамбула выглядит так: Йылдырым против кандидата от кемалистской НРП, – отмечает Хас. – Во-вторых, неправильно просчитанная тактика со стороны кандидата от ПСР сделала отличную рекламу его сопернику. Ведь шесть месяцев назад об Имамоглу знала лишь та часть граждан, которая жила в возглавляемом им районе Стамбула. За это время активной антиоппозиционной пропаганды имя кандидата от НРП появилось у всех на устах. Из кандидата в мэры Стамбула он фактически превратился, по мнению большого числа турецких граждан, в соперника Эрдогана или других кандидатов на следующих, возможно, досрочных президентских выборах. В-третьих, нынешняя власть и схожие с ней по политическому менталитету предшественники были на руководящих постах в городе в течение 25 лет. Именно поэтому Йилдырыму так трудно говорить о тех нововведениях, которые он может предложить горожанам".

Обещания, выдвигаемые Имамоглу, вызывают гораздо большее доверие у стамбульцев, говорит аналитик. "Если учитывать, что неофициальная столица Турции – город очень динамичный и с большой долей молодого населения, то кандидатура Йылдырыма не является столь привлекательной, – полагает Хас. – Он не так активен и молод, он имеет абсолютную ассоциацию с действующей властью и во многом подражает президенту, а его ораторские качества сильно уступают сопернику. Имамоглу, напротив, не обладает политическим бременем прошлого, молод, красноречив, активен, вызывает большой интерес у молодежи и женщин. Политические дебаты между двумя кандидатами, прошедшие 16 июня, наглядно продемонстрировали это общественности. Интересным в этом контексте является тот факт, что Эрдоган, на некоторое время прекративший активное общение с турецкими гражданами на площадях, с утра 17 июня возобновил свои уже ставшие традиционными ежедневные "Прямые линии" с президентом на улицах страны".

В-четвертых, говорит эксперт, экономический кризис в стране усугубляется день ото дня. "Общественность ясно видит, что правительство не может найти выход из ситуации и попросту не справляется, – полагает Хас. – Сторонники Эрдогана, которые начинают понемногу сомневаться в правильности принимаемых властью решений, видят в повторных выборах возможность продемонстрировать власти свое недовольство и во многом предупредить ее, отдав свой голос оппозиционному кандидату. В-пятых, общество действительно испытывает большое чувство усталости от политики поляризации, демонизации, крупных арестов, нарушения прав человека и негативной риторики и откровенных угроз от политической элиты Турции в последние несколько лет. Появление Имамоглу для многих граждан – это "луч света в темном царстве", благодаря его позитивной и объединяющей население риторике. Претендуя на пост мэра, он прежде всего продвигает свои человеческие и профессиональные качества, не акцентируя внимание на своих политических взглядах и убеждениях. Для сторонников ПСР он не чужак, хоть и является кандидатом от прореспубликанской кемалистской партии".

Наконец, что немаловажно, Имамоглу с высокой степенью вероятности получит большое число голосов от курдского населения Стамбула, заключает Хас.