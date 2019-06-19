Умер Виктор Казимирчук (Пугачев), пытавшийся в 1999 году поднять русское восстание в Казахстане

21:31 20.06.2019

человек действия, он терпеть не мог пустозвонов "от патриотизма" и "диванных любителей России"…

Георгий Павленко



Человек действия, он терпеть не мог пустозвонов "от патриотизма" и "диванных любителей России"…

Воин, борец. Активный участник событий сентября-октября 1993 года, защитник Белого Дома. Его больше нет с нами. Умер Виктор Владимирович Казимирчук (Пугачев). Ему шел 73-ий год…



Было время, когда его имя часто появлялось в патриотических СМИ. В 1999 году Виктор Казимирчук (Пугачев) с 12 единомышленниками отправился в Усть-Каменогорск с целью (как было сформулировано в приговоре казахского суда) "вооруженного государственного переворота" и образования русской автономии в населенных преимущественно русскими областях южной Сибири и Алтая, "прирезанных" против государственной логики и исторической правды к Казахстану в 30-ые годы прошлого века при образовании Казахской советской республики. После предательства руководителей страны и распада СССР все эти земли, разумеется, остались в пределах казахской границы, и положение русского населения стало там практически невыносимым…



Виктор был осужден на 18 лет тюрьмы, но благодаря усилиям ряда русских патриотов, ему удалось вернуться в Россию после семилетнего заключения, пыток и издевательств, в сентябре 2006 года.

Можно смело утверждать, что действия Казимирчука (Пугачева) и его группы – случай беспрецедентный в истории постсоветской России.

Несмотря на то, что здоровье Виктора после казахской тюрьмы было подорвано, и, можно сказать, подорвано безнадежно, он не мог остаться безучастным к событиям на юго-востоке Украины, и в 2014-15 гг. влился в ряды защитников Донбасса.



Есть сердца, которые при виде несправедливости готовы идти хоть на смерть, но бороться за правду до конца, даже если победа не только не очевидна, но скорее всего враг устоит, и зло окажется безнаказанным…



Отпевание раба Божьего Виктора в Введенском храме у Салтыкова моста г. Москвы совершил иеромонах о. Никон (Белавенец), основатель Движения "За Веру и Отечество", соратником которого до последнего дня своей жизни являлся В.В. Казимирчук (Пугачев).

Иеромонах о. Никон, сам находившийся в Белом Доме вплоть до 4 октября 1993 г., и крестил Виктора в следующем, 1994 году, из чего нетрудно заключить, что именно после тех трагических и кровавых событий Виктор обрел веру в Господа и уже взрослым, умудренным жизненным опытом человеком вошел в ограду земной, воинствующей Церкви.



19 июня с.г. Виктор Владимирович был похоронен на Хованском кладбище.

Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего Виктора! Мало знал он при жизни света и добра, а тем более – покоя, поддерживая себя верой в Господа Нашего Иисуса Христа и в наше Отечество – Россию-Русь. Да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми.

Вечная память.