Безгрешные ублюдки - бюрократы-силовики и либералы-грантоеды, - И.Титов

21:34 20.06.2019

Илья Титов



Двойные стандарты и постоянное стремление выгородить своих - уже давно никого не удивляют, особенно в тех случаях, когда речь идет о прогрессивной общественности, самолично закрепившей за собой монополию на высокую мораль и единственно правильный взгляд на вещи. Попытки выдать солидарность в рамках тесной тусовочки за общечеловеческие ценности свободы и открытости - выглядят нелепо сами по себе, но гнилая и лицемерная сущность раздутых протестов становится еще смешнее с учетом того, что Голунов - далеко не первый и не последний неугодный, ставший жертвой такой очевидной, но оттого не менее эффективной подставы. Разбирать правомерность или хотя бы правильность применения такого метода инициирования уголовного преследования просто глупо - с учетом шума, вызванного задержанием, этот случай нанесет куда больший ущерб структурам московской полиции, чем таким неизмеримым понятиям, как свобода слова или власть закона. Зачинщики ситуации получат по заслугам - и поделом. Речь сейчас не о грязных схемах силовиков, а о неравнозначности, казалось бы, равных людей в глазах тех, кто всеобщее равенство декларирует своим идеалом.

Принципиальный борец с грязью, проникшей на самые высокие уровни власти, обличитель мерзавцев, тянущих огромные деньги из верующих людей, желающих помочь своим близким, был задержан при чрезвычайно мутных обстоятельствах. В ходе задержания у цели, солидно подпортившей кровь влиятельным и не гнушающимся грязных методов борьбы людям, нашли наркотики, огромный объем которых явно указывал бы на намерение распространить дурманящие вещества, если бы не непрозрачность действий силовиков и слишком явные причины желать устранения излишне настойчивого расследователя. Так выглядит ситуация Ивана Голунова в изложении его коллег, и таковой является оставшаяся незамеченной история ростовского борца с наркоманией Николая Каклюгина (на фото). В октябре он был арестован, обыскан и помещен в СИЗО. Множество странностей того разбирательства - очевидная непричастность людей, производивших арест, к органам охраны правопорядка, явная "заряженность" судьи и прокурорши, саботировавшей расследование и избавлявшейся от ненужных ей улик, наконец, само содержание в СИЗО в том случае, когда можно было обойтись простым домашним арестом больного человека (чего, кстати, избежал вполне здоровый Голунов) - не привлекло к этому делу никакого внимания крупных СМИ. Внимания даже небольших изданий не удостоился и недавний эпизод обострения болезни Каклюгина, после которого его поместили в больницу. По словам отца доктора, Владимира Борисовича, Николаю не просто вредили калечащими действиями, лишь отдаленно напоминающими лечение, но и всеми силами внушали мысли о самоубийстве. Само собой, Николай, как верующий человек, не пойдет на страшнейший из грехов, но Владимир Борисович все больше тревожится за своего сына. За пенитенциарным устранением Каклюгина и за предполагаемыми попытками устранения физического - стоит секта "Царство Бога", чей головной офис находится в Харькове, и чья ключевая фигура - Никита Лушников - отчаянно лезет во власть, цепляясь, словно паразит, за министров, депутатов Госдумы и публичных лиц. Последние восемь месяцев в Ростове на виду у всеобщего равнодушия в тюрьме страдает врач-нарколог, бросивший вызов оппортунисту, собиравшему огромные деньги на сети центров, якобы занимавшихся реабилитацией наркоманов, а на деле - вербовавших людей в харьковскую секту неопятидесятников. Масс-медиа не сочли нужным заступаться за Каклюгина, а те, кто сегодня ратует за чистки рядов силовых структур от преступников, просто пропустили его историю мимо ушей.



Тем, кто на волне всеобщего возмущения поддерживает Голунова, руководствуясь идеалами свободы прессы и прозрачного делопроизводства, вопрос: уверены ли вы, что все правильные люди с хорошими лицами не отвернут эти лица от вас, когда похоронной мафии, сектантам из Госдумы, наркоборцам на госдотациях или кому бы то ни было еще - понадобится закрыть именно вас? Или все, чего вы дождетесь, сидя больным в грязной камере в ожидании суда, чей исход давно известен - это припоминание всех ваших прошлых прегрешений, всех моментов, когда вы оказывались не на той стороне, всех случаев несогласия с вами кого-либо из тусовочки и сухой вывод в духе "Так ему и надо", сопровождаемый тотальным забвением, равнодушием и молчанием всех каналов, еще вчера разрывавших медиапространство во имя журналиста "Медузы"?



11 июня стало известно, что уголовное преследование Голунова прекращено. Медиа и все вовлеченные ими в процесс зрители возликовали - очередная победа свободы и справедливости над трусливым и преступным режимом. На полном серьезе звучали предположения о том, что причиной освобождения журналиста стал намечавшийся на следующий день митинг, оттого в постах видных фейсбук-оппозиционеров звучало чуть ли не разочарование лишением намечавшегося шествия формального повода. Несмотря на стремительное иссякание драмы, 12 июня, в День России, в центр Москвы, наполненный празднующими и гуляющими людьми, запертыми в душном и раскаленном городе на выходной среди недели, вышли сотни представителей фейсбук-оппозиции. Они делали селфи, писали твиты и с гордостью сгружались в автозаки, мня себя храбрыми борцами с диктатурой. К вечеру все они были отпущены из отделений полиции, и даже идол этих диванных диссидентов - Алексей Навальный, попытавшийся примазаться к инфоповоду, не имевшему к нему никакого отношения - не получил своих традиционных пятнадцати суток. По гудевшим соцсетям гуляли хэштеги, видные блогеры выпускали видео, именитые журналисты по сорок раз на дню меняли свое мнение в угоду сиюминутно менявшейся повестке, но ни один из них не вспомнил, не поразмыслил и не помолился о судьбе страдающего в ростовском СИЗО Николая Каклюгина. Помолитесь же вы!