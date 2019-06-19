Комитет женщин (в ранге вице-премьера) Узбекистана возглавит Эльмира Баситханова

21:41 20.06.2019

Комитет женщин возглавит Эльмира Баситханова

Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила кандидатуру Эльмиры Баситхановой, представленную премьер-министром, на пост вице-премьера - председателя Комитета женщин Узбекистана. Сейчас комитетом руководит Танзила Нарбаева.



Кандидатура Эльмиры Баситхановой, занимавшей пост заместителя министра здравоохранения, одобрена на должность заместителя премьер-министра - председателя Комитета женщин Узбекистана в ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому президент утверждает членов Кабинета Министров по представлению премьер-министра после одобрения Законодательной палатой.

Эльмира Баситханова (1958 г. р.) окончила Ташкентский государственный медицинский институт по направлению "лечебное дело" (1981). В 1981-2011 годы работала врачом-интерном, анестезиологом-реаниматологом, заведующей отделением, главным врачом клинической больницы скорой неотложной помощи Ташкента.

С 2011 по 2016 годы Эльмира Баситханова уже занимала пост заместителя премьер-министра - председателя комитета женщин. Заместителем министра здравоохранения работает с декабря 2016 года.



Сейчас Комитет женщин Узбекистана возглавляет Танзила Нарбаева. Ее переизбрание на этот пост на ближайшие пять лет состоялось в декабре 2018 года, а впервые эту должность она заняла в декабре 2016 года после перехода Эльмиры Баситхановой в Минздрав.