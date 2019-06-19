Нефтью не напьешься! Актюбинские экологи бьют в набат

21:51 20.06.2019

Нефтью не напьешься



Актюбинские экологи бьют в набат - повальная нефтедобыча в песках Кокжиде может нанести непоправимый вред редкому источнику и оставить население без чистой воды.



Беспокойству специалистов есть объяснение. Уникальное месторождение пресной воды в песчаном массиве Кокжиде, что расположен в нефтеносном Темирском районе Актюбинской области, ученые открыли еще 60 лет назад. Когда неподалеку от Кенкияка и Сорколя специалисты вели геологоразведку, они наткнулись на подземный бассейн артезианской воды. Его запасы были настолько велики - полтора миллиарда кубометров, что могли бы в течение длительного времени снабжать питьевой водой не только Актюбинскую область, но и соседние регионы и даже российскую Астрахань.



Для сравнения: суточная потребность Актобе в питьевой воде составляет не менее 100 тысяч кубометров, тогда как мощность Кокжиде превышает этот показатель минимум в шесть раз!



Минерализация, мягкость и прочие характеристики воды в песках Кокжиде также поразили ученых. Выяснилось, что высокое качество воды объясняется наличием огромного пласта песка, который является естественным фильтром. Поэтому еще в советские времена власти запретили практически все виды нефтепоисковых работ, испытание скважин, нефтедобывающую деятельность и ввод в эксплуатацию нефтегазовых месторождений в пределах песчаного массива.



Не стала снимать эти требования и казахстанская власть после обретения независимости. Для этого приняли отдельный закон "Об особо охраняемых природных территориях", а также специальное постановление правительства. Оба этих документа гласят, что пески Кокжиде с огромным запасом прес­ной воды представляют особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность и относятся к государственному природно-заповедному фонду. Посему запрещается любая деятельность, угрожающая их сохранности. Одним словом, Кокжиде - неприкосновенный объект.



- Но в течение многих лет там ведется интенсивная разработка неф­тяных месторождений, - говорит профессор Арстан МАМЫРБАЕВ. - В итоге ведомственные интересы неф­тяных компаний привели к тому, что площадь заказника сократилась почти вдвое - с 84 000 до 44 000 гектаров!



В словах профессора сомневаться не приходится. Прямо на песках Кокжиде тут и там работают нефтяные скважины. Есть и заброшенные нефтекачалки. Помимо этого идет активное бурение и разработка нефтяных месторождений Кокжиде, Урихтау и Кожасай. Апофеозом всего является тот факт, что близлежащие аулы не все обеспечены питьевой водой.



- Тот же Кенкияк, там все время проблемы с питьевой водой! В соседних примыкающих районах то же самое! - едва сдерживая волнение, говорит председатель международного антиядерного движения "Невада - Семей" по Западному Казахстану Изимгали КОБЕНОВ (на снимке). - В нескольких аулах Байганинского района пьют соленую воду, которую даже скотина не пьет. А в поселках Оймауыт и Дияр люди вынуж­дены брать воду из скважин, расположенных на расстоянии 9 километров от населенных пунктов.



А в это время, обеспокоены активисты, недропользователи наращивают объемы поисковых и разведочных работ. В данном регионе уже пробурено более 300 нефтяных скважин, и согласно планам мероприятий АО "СНПС Актобемунайгаз" и других инвесторов в ближайшие 3-5 лет планируется бурение еще 100 разведывательных скважин!



- Все это уже привело к загрязнению Кокжиде. На некоторых наблюдательных скважинах предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в подземной воде превышена от 3 до 42 раз! - ужасаются активисты. - Такими темпами Кокжиде может быть безвозвратно утеряно.



По словам ученых, они неоднократно направляли официальные обращения в соответствующие органы, но воз, как говорится, и ныне там.



- Управленческие решения принимаются в угоду ведомственным интересам, лоббируются бизнес-структурами и не учитывают интересы граждан, - говорит Арстан Мамырбаев. - А контролирующие и надзорные органы не всегда принципиальны и в недостаточной мере реагируют на сигналы общества.



Проблему усугубляет разрозненность действий различных комитетов по вопросам природопользования, общественных советов и разного рода научно-технических советов. Из-за этого до сих пор нет объективной принципиальной оценки экологических проблем, имеющихся в регионе. Да и публичные слушания по техническим проектам, связанным с нефтегазодобычей и горнорудной промышленностью, проводятся формально. Ведущих ученых и прочих специалистов на них попросту "забывают" пригласить. А если и позовут, то, как правило, на финальную часть обсуждения, когда проект уже согласован и что-то поправить или изменить уже нельзя.



Сейчас группа активистов - ученые, геологи, экологи и медики - отправила письмо акиму Актюбинской области Ондасыну УРАЗАЛИНУ. В нем авторы просят срочно принять меры по сохранению запасов подземных вод месторождения Кокжиде. Но самое главное - остановить работу недропользователей, загрязняющих разведкой, добычей и промышленной эксплуатацией месторождений и почву, и воду. Для пущей убедительности предлагается попросту взять пробы подземной воды, и в случае несоответствия ее состава ГОСТ и СанПиН гнать всех недропользователей с Кокжиде в шею.



Активисты просят провести переоценку запасов подземных вод. Это позволит определить границы контрактных территорий недропользователей по отношению к контуру месторождения Кокжиде. Еще нужно разработать технологическую карту области в привязке к водным ресурсам, чтобы в будущем не остаться без воды. Требуется также проведение научных исследований реальной экологической нагрузки на атмосферный воздух, почву, воду. Всего этого, как выяснилось, нет и в помине.



ИЗ ДОСЬЕ



- По официальным данным, сегодня в Казахстане дефицит пресной воды составляет 6 кубокилометров в год. Между тем прогнозируется, что к 2040-му потребление воды в нашей стране увеличится на 56 процентов и составит 25 кубокилометров в год, или 25 триллионов литров. Население республики к этому времени вырастет с 18,5 до 22 млн человек.



- Наибольший дефицит в питьевой воде испытывает западный регион страны. Самая аховая ситуация в Мангистауской области, затем - в Атырауской, Актюбинской, немногим лучше ситуация в Западно-Казахстанской области. При этом в Актюбинской области пресная вода извлекается лишь из подземных источников.



- На западе очень популярна древняя казахская традиция тасатты?, когда люди в жертву приносят барана и за дастарханом просят у небес влаги. Такое регулярно практикуется в Темирском, Алгинском и других районах (на снимке) Актюбинской области, где расположен уникальный источник подземных пресных вод Кокжиде. Неподалеку от подземного бассейна расположено несколько аулов, в том числе Кенкияк, Сарыколь, Кумсай и Башенкуль. И нередко, особенно в летнее время, здесь возникают очереди за привозной водой. В частности, в начале мая такая картина наблюдалась в Кенкияке.



- Месяц назад аким Актюбинской области, признав наличие многолетней проблемы с пресной водой в Кенкияке и Шубарши, наказал своим подчиненным "в кратчайшие сроки внести предложения по ее решению".



Акмарал МАЙКОЗОВА