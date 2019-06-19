 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.06.2019
21:56  В 56 лет умер один из богатейших питерских буржуинов России Коган ("Уралсиб")
21:52  Порошенко вызывают на допрос в госбюро расследований Украины
21:51  Нефтью не напьешься! Актюбинские экологи бьют в набат
21:41  Комитет женщин (в ранге вице-премьера) Узбекистана возглавит Эльмира Баситханова
21:34  Безгрешные ублюдки - бюрократы-силовики и либералы-грантоеды, - И.Титов
21:31  Умер Виктор Казимирчук (Пугачев), пытавшийся в 1999 году поднять русское восстание в Казахстане
21:28  Модель власти в РФ себя исчерпала, - Михаил Хазин

21:26  Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента страны назвали опэгэшником
20:36  Эрдоган хочет реванша в битве за сердце Турции, - И.Субботин
20:33  Си и Ким ищут дыру в заборе санкций, - В.Скосырев
19:11  Грузинские саакашисты штурмуют ГрузПарламент
18:15  Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
15:59  Китай вкладывает пол-лярда долларов в модернизацию государство-образующей тадж-компании "Талко"
15:28  В Узбекистане новый Генпрокурор - "ташкентец", спикер и экс-президент Нигматулла Юлдашев
13:23  Wall Street Journal: Россия и Китай соперничают за влияние в Центральной Азии, в то время как...
13:22  Бердымухамедов: Задача СМИ – распространение пропаганды
13:20  КырЦензура. На телеканале НТС запретили выпуск интервью, в котором рассказывается о Раиме Матраимове
13:19  Рожать за себя и за Россию: каким будет население Таджикистана через 30 лет
13:09  Россия лоббирует проект газопровода Иран-Пакистан-Индия (ИПИ)
13:06  Над дуэтом Эйрбас и Боинг нависла китайско-российская угроза, - Ойхаб Аллал-Шериф
08:58  В Таджикистане борцов с наркотиками наказали после жалобы в МИД украинского бизнесмена
08:20  Индия открывает новый фронт торговой войны с США, - Н.Проценко
07:59  Сирия между патом и цугцвангом, - К.Сивков
07:52  В Германии перехватили рекордную - 670 кг партию героина! В грузовичке из Кыргызстана
07:41  Обещать - не значит жениться: Киргизия имитирует успехи в делах с Китаем
07:26  Спикер КырПарламента рассказал, почему считает Матраимовых - "уважаемой семьей"
07:22  КазКоррупция. Зерендинского акима Мереке Мустафина посадили на 3 гада
07:17  УзбШколы. Воспитание неравенства, - К.Джураев
07:12  Отрицательный рост КазЭкономики, - П.Своик
07:10  Д.Ашимбаев: Токаев не хочет заводить новых врагов, поэтому...
07:06  Руководство Пентагона погубили семейные тайны. Шэнахан уходит в отставку из-за темного прошлого
07:04  Турции не хотят отдавать богатства Средиземноморья, - Ф.Селимова
01:33  Лондон и Вашингтон: кто кем тайно управляет?
00:32  Косолапый пиар. Младший зять Мирзиеева опубликовал в соцсетях видео танца со своей дочерью
00:30  Политический коллапс Алмазбека Атамбаева, - Б.Осмоналиева
Среда, 19.06.2019
23:26  Турецкие прокуроры выписали ордеры на арест еще почти 200 заговорщиков
21:38  Америку уличили в уязвимости перед Китаем, - В.Скосырев
21:31  Музей военной авиатехники открылся в узбекском Ханабаде
21:29  УродДом... В роддоме Самарканда за сутки умерли 5 младенцев и одного живого подменили мертвым
21:22  Задержан экс-завотделом обороны аппарата правительства Киргизии Марат Бекенов
20:39  Ключ к Ближнему Востоку: альтруизм или сила? - А.Эскин
20:36  Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве Мурси
14:21  Белый дом готовит "иранский поворот"?
14:08  Пуля в голове. Депутат УкрРады от бандер-Нарфронта Тымчук неудачно поигрался с наградным пистолетом
11:51  Трамп вступил в новую избирательную гонку
11:46  Британский дипломат станет первым бизнес-омбудсменом Кыргызстана. Дожили...
11:45  Столкновение Запада и Востока вокруг гей-парада в Тбилиси
11:42  Мир в эпицентре войны элит, - Р.Хубиев
08:38  В Японии запретили физическое наказание детей
07:59  В Дашогузском (самом северном) велаяте Туркмении новый хяким - Назармырат Назармырадов
07:55  В Туркмении практически побороли проституцию. Давать - некому!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Нефтью не напьешься! Актюбинские экологи бьют в набат
21:51 20.06.2019

Нефтью не напьешься

Актюбинские экологи бьют в набат - повальная нефтедобыча в песках Кокжиде может нанести непоправимый вред редкому источнику и оставить население без чистой воды.

Беспокойству специалистов есть объяснение. Уникальное месторождение пресной воды в песчаном массиве Кокжиде, что расположен в нефтеносном Темирском районе Актюбинской области, ученые открыли еще 60 лет назад. Когда неподалеку от Кенкияка и Сорколя специалисты вели геологоразведку, они наткнулись на подземный бассейн артезианской воды. Его запасы были настолько велики - полтора миллиарда кубометров, что могли бы в течение длительного времени снабжать питьевой водой не только Актюбинскую область, но и соседние регионы и даже российскую Астрахань.

Для сравнения: суточная потребность Актобе в питьевой воде составляет не менее 100 тысяч кубометров, тогда как мощность Кокжиде превышает этот показатель минимум в шесть раз!

Минерализация, мягкость и прочие характеристики воды в песках Кокжиде также поразили ученых. Выяснилось, что высокое качество воды объясняется наличием огромного пласта песка, который является естественным фильтром. Поэтому еще в советские времена власти запретили практически все виды нефтепоисковых работ, испытание скважин, нефтедобывающую деятельность и ввод в эксплуатацию нефтегазовых месторождений в пределах песчаного массива.

Не стала снимать эти требования и казахстанская власть после обретения независимости. Для этого приняли отдельный закон "Об особо охраняемых природных территориях", а также специальное постановление правительства. Оба этих документа гласят, что пески Кокжиде с огромным запасом прес­ной воды представляют особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность и относятся к государственному природно-заповедному фонду. Посему запрещается любая деятельность, угрожающая их сохранности. Одним словом, Кокжиде - неприкосновенный объект.

- Но в течение многих лет там ведется интенсивная разработка неф­тяных месторождений, - говорит профессор Арстан МАМЫРБАЕВ. - В итоге ведомственные интересы неф­тяных компаний привели к тому, что площадь заказника сократилась почти вдвое - с 84 000 до 44 000 гектаров!

В словах профессора сомневаться не приходится. Прямо на песках Кокжиде тут и там работают нефтяные скважины. Есть и заброшенные нефтекачалки. Помимо этого идет активное бурение и разработка нефтяных месторождений Кокжиде, Урихтау и Кожасай. Апофеозом всего является тот факт, что близлежащие аулы не все обеспечены питьевой водой.

- Тот же Кенкияк, там все время проблемы с питьевой водой! В соседних примыкающих районах то же самое! - едва сдерживая волнение, говорит председатель международного антиядерного движения "Невада - Семей" по Западному Казахстану Изимгали КОБЕНОВ (на снимке). - В нескольких аулах Байганинского района пьют соленую воду, которую даже скотина не пьет. А в поселках Оймауыт и Дияр люди вынуж­дены брать воду из скважин, расположенных на расстоянии 9 километров от населенных пунктов.

А в это время, обеспокоены активисты, недропользователи наращивают объемы поисковых и разведочных работ. В данном регионе уже пробурено более 300 нефтяных скважин, и согласно планам мероприятий АО "СНПС Актобемунайгаз" и других инвесторов в ближайшие 3-5 лет планируется бурение еще 100 разведывательных скважин!

- Все это уже привело к загрязнению Кокжиде. На некоторых наблюдательных скважинах предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в подземной воде превышена от 3 до 42 раз! - ужасаются активисты. - Такими темпами Кокжиде может быть безвозвратно утеряно.

По словам ученых, они неоднократно направляли официальные обращения в соответствующие органы, но воз, как говорится, и ныне там.

- Управленческие решения принимаются в угоду ведомственным интересам, лоббируются бизнес-структурами и не учитывают интересы граждан, - говорит Арстан Мамырбаев. - А контролирующие и надзорные органы не всегда принципиальны и в недостаточной мере реагируют на сигналы общества.

Проблему усугубляет разрозненность действий различных комитетов по вопросам природопользования, общественных советов и разного рода научно-технических советов. Из-за этого до сих пор нет объективной принципиальной оценки экологических проблем, имеющихся в регионе. Да и публичные слушания по техническим проектам, связанным с нефтегазодобычей и горнорудной промышленностью, проводятся формально. Ведущих ученых и прочих специалистов на них попросту "забывают" пригласить. А если и позовут, то, как правило, на финальную часть обсуждения, когда проект уже согласован и что-то поправить или изменить уже нельзя.

Сейчас группа активистов - ученые, геологи, экологи и медики - отправила письмо акиму Актюбинской области Ондасыну УРАЗАЛИНУ. В нем авторы просят срочно принять меры по сохранению запасов подземных вод месторождения Кокжиде. Но самое главное - остановить работу недропользователей, загрязняющих разведкой, добычей и промышленной эксплуатацией месторождений и почву, и воду. Для пущей убедительности предлагается попросту взять пробы подземной воды, и в случае несоответствия ее состава ГОСТ и СанПиН гнать всех недропользователей с Кокжиде в шею.

Активисты просят провести переоценку запасов подземных вод. Это позволит определить границы контрактных территорий недропользователей по отношению к контуру месторождения Кокжиде. Еще нужно разработать технологическую карту области в привязке к водным ресурсам, чтобы в будущем не остаться без воды. Требуется также проведение научных исследований реальной экологической нагрузки на атмосферный воздух, почву, воду. Всего этого, как выяснилось, нет и в помине.

ИЗ ДОСЬЕ

- По официальным данным, сегодня в Казахстане дефицит пресной воды составляет 6 кубокилометров в год. Между тем прогнозируется, что к 2040-му потребление воды в нашей стране увеличится на 56 процентов и составит 25 кубокилометров в год, или 25 триллионов литров. Население республики к этому времени вырастет с 18,5 до 22 млн человек.

- Наибольший дефицит в питьевой воде испытывает западный регион страны. Самая аховая ситуация в Мангистауской области, затем - в Атырауской, Актюбинской, немногим лучше ситуация в Западно-Казахстанской области. При этом в Актюбинской области пресная вода извлекается лишь из подземных источников.

- На западе очень популярна древняя казахская традиция тасатты?, когда люди в жертву приносят барана и за дастарханом просят у небес влаги. Такое регулярно практикуется в Темирском, Алгинском и других районах (на снимке) Актюбинской области, где расположен уникальный источник подземных пресных вод Кокжиде. Неподалеку от подземного бассейна расположено несколько аулов, в том числе Кенкияк, Сарыколь, Кумсай и Башенкуль. И нередко, особенно в летнее время, здесь возникают очереди за привозной водой. В частности, в начале мая такая картина наблюдалась в Кенкияке.

- Месяц назад аким Актюбинской области, признав наличие многолетней проблемы с пресной водой в Кенкияке и Шубарши, наказал своим подчиненным "в кратчайшие сроки внести предложения по ее решению".

Акмарал МАЙКОЗОВА

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561056660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27
- Бюджет-2018: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2019 года №408
- Кадровые перестановки
- Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок
- В Парламенте оглашено послание Конституционного Совета
- "Хотите шиковать – идите в бизнес" – Азат Перуашев возмущен тратами госслужащих
- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Үшқоңыр"
- В Сенате обсудили вопросы аэрокосмической деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  