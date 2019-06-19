 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.06.2019
21:56  В 56 лет умер один из богатейших питерских буржуинов России Коган ("Уралсиб")
21:52  Порошенко вызывают на допрос в госбюро расследований Украины
21:51  Нефтью не напьешься! Актюбинские экологи бьют в набат
21:41  Комитет женщин (в ранге вице-премьера) Узбекистана возглавит Эльмира Баситханова
21:34  Безгрешные ублюдки - бюрократы-силовики и либералы-грантоеды, - И.Титов
21:31  Умер Виктор Казимирчук (Пугачев), пытавшийся в 1999 году поднять русское восстание в Казахстане
21:28  Модель власти в РФ себя исчерпала, - Михаил Хазин

21:26  Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента страны назвали опэгэшником
20:36  Эрдоган хочет реванша в битве за сердце Турции, - И.Субботин
20:33  Си и Ким ищут дыру в заборе санкций, - В.Скосырев
19:11  Грузинские саакашисты штурмуют ГрузПарламент
18:15  Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
15:59  Китай вкладывает пол-лярда долларов в модернизацию государство-образующей тадж-компании "Талко"
15:28  В Узбекистане новый Генпрокурор - "ташкентец", спикер и экс-президент Нигматулла Юлдашев
13:23  Wall Street Journal: Россия и Китай соперничают за влияние в Центральной Азии, в то время как...
13:22  Бердымухамедов: Задача СМИ – распространение пропаганды
13:20  КырЦензура. На телеканале НТС запретили выпуск интервью, в котором рассказывается о Раиме Матраимове
13:19  Рожать за себя и за Россию: каким будет население Таджикистана через 30 лет
13:09  Россия лоббирует проект газопровода Иран-Пакистан-Индия (ИПИ)
13:06  Над дуэтом Эйрбас и Боинг нависла китайско-российская угроза, - Ойхаб Аллал-Шериф
08:58  В Таджикистане борцов с наркотиками наказали после жалобы в МИД украинского бизнесмена
08:20  Индия открывает новый фронт торговой войны с США, - Н.Проценко
07:59  Сирия между патом и цугцвангом, - К.Сивков
07:52  В Германии перехватили рекордную - 670 кг партию героина! В грузовичке из Кыргызстана
07:41  Обещать - не значит жениться: Киргизия имитирует успехи в делах с Китаем
07:26  Спикер КырПарламента рассказал, почему считает Матраимовых - "уважаемой семьей"
07:22  КазКоррупция. Зерендинского акима Мереке Мустафина посадили на 3 гада
07:17  УзбШколы. Воспитание неравенства, - К.Джураев
07:12  Отрицательный рост КазЭкономики, - П.Своик
07:10  Д.Ашимбаев: Токаев не хочет заводить новых врагов, поэтому...
07:06  Руководство Пентагона погубили семейные тайны. Шэнахан уходит в отставку из-за темного прошлого
07:04  Турции не хотят отдавать богатства Средиземноморья, - Ф.Селимова
01:33  Лондон и Вашингтон: кто кем тайно управляет?
00:32  Косолапый пиар. Младший зять Мирзиеева опубликовал в соцсетях видео танца со своей дочерью
00:30  Политический коллапс Алмазбека Атамбаева, - Б.Осмоналиева
Среда, 19.06.2019
23:26  Турецкие прокуроры выписали ордеры на арест еще почти 200 заговорщиков
21:38  Америку уличили в уязвимости перед Китаем, - В.Скосырев
21:31  Музей военной авиатехники открылся в узбекском Ханабаде
21:29  УродДом... В роддоме Самарканда за сутки умерли 5 младенцев и одного живого подменили мертвым
21:22  Задержан экс-завотделом обороны аппарата правительства Киргизии Марат Бекенов
20:39  Ключ к Ближнему Востоку: альтруизм или сила? - А.Эскин
20:36  Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве Мурси
14:21  Белый дом готовит "иранский поворот"?
14:08  Пуля в голове. Депутат УкрРады от бандер-Нарфронта Тымчук неудачно поигрался с наградным пистолетом
11:51  Трамп вступил в новую избирательную гонку
11:46  Британский дипломат станет первым бизнес-омбудсменом Кыргызстана. Дожили...
11:45  Столкновение Запада и Востока вокруг гей-парада в Тбилиси
11:42  Мир в эпицентре войны элит, - Р.Хубиев
08:38  В Японии запретили физическое наказание детей
07:59  В Дашогузском (самом северном) велаяте Туркмении новый хяким - Назармырат Назармырадов
07:55  В Туркмении практически побороли проституцию. Давать - некому!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Порошенко вызывают на допрос в госбюро расследований Украины
21:52 20.06.2019

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызовут на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявил директор ведомства Роман Труба.

По данным "РИА Новости", следственные действия связаны с делами, возбужденными по заявлениям юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

На допросы уже вызваны бизнесмен Сергей Тигипко и глава телеканала "Прямой" Владимир Макеенко, отмечает в четверг, 20 июня, "Газета.ру". Сотрудники ГБР в рамках расследования проведут выемку различных документов.
Ведомство расследует пять уголовных дел в отношении Порошенко.

Накануне политика обвинили в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.

14 июня сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными некоторые положения указа пятого президента страны Петра Порошенко о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561056720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27
- Бюджет-2018: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2019 года №408
- Кадровые перестановки
- Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок
- В Парламенте оглашено послание Конституционного Совета
- "Хотите шиковать – идите в бизнес" – Азат Перуашев возмущен тратами госслужащих
- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Үшқоңыр"
- В Сенате обсудили вопросы аэрокосмической деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  