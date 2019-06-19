Порошенко вызывают на допрос в госбюро расследований Украины

21:52 20.06.2019

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызовут на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявил директор ведомства Роман Труба.



По данным "РИА Новости", следственные действия связаны с делами, возбужденными по заявлениям юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.



На допросы уже вызваны бизнесмен Сергей Тигипко и глава телеканала "Прямой" Владимир Макеенко, отмечает в четверг, 20 июня, "Газета.ру". Сотрудники ГБР в рамках расследования проведут выемку различных документов.

Ведомство расследует пять уголовных дел в отношении Порошенко.



Накануне политика обвинили в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.



14 июня сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными некоторые положения указа пятого президента страны Петра Порошенко о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.