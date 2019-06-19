В 56 лет умер один из богатейших питерских буржуинов России Коган ("Уралсиб")

21:56 20.06.2019

Умер хозяин "Уралсиба" Владимир Коган: владельцу $750 миллионов было 56 лет

Известный банкир и чиновник так и не оправился после инсульта

Елена ОДИНЦОВА



Банк "Уралсиб" подтвердил сообщения о смерти своего основного акционера, одного из богатейших людей России (140 место в рейтинге Forbes) Владимира Когана. Бизнесмену в апреле исполнилось 56 лет. Проблемы со здоровьем у владельца "Уралсиба" начались еще с прошлой весны. Говорят, подвела тяга к альпинизму - во время очередного восхождения у миллионера и случился инсульт, от которого он в полной мере так и не оправился.

Владимир Коган родился в Ленинграде, закончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-автомеханик". Автомехаником действительно работал - на автобазе ленинградского Госкоминтуриста.



В 90-е ушел в торговлю. Есть данные, что был близок с неформальным кружком ленинградских экономистов, куда входили Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин.

Во второй половине 90-х уже возглавлял Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, с 1996 года - председатель наблюдательного совета этого банка.

В послужном списке известного банкира была и чиновничья страница. С 2005 года он возглавлял Дирекцию комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. Да, та самая ленинградско-петербургская дамба, строительство которой затянулось на десятилетия. В пору Когана знаменитый долгострой все-таки удалось завершить и официально ввести в эксплуатацию.

В структурах Госстроя Владимир Коган проработал до 2012 года, когда занимал уже должность руководителя этого федерального агентства, замминистра регионального развития. Уволился со скандалом, прихватив пятерых своих заместителей - не сработался с главой Минрегиона Игорем Слюняевым. (К слову, через два года Минрегион был упразднен). Акционером "Уралсиба" Коган стал, когда банк был, мягко говоря, не в лучшем состоянии - Центробанк объявил о его санации. Это был первый случай, когда санацию банка доверили не некоей структуре, а частному инвестору.



По итогам I квартала 2019 г. "Уралсиб" занимал 19-е место среди российских банков с активами в 523 млрд руб. Состояние же самого Когана Forbes на 2019 год оценивал в $750 млн.



У Владимира Когана четверо детей, двое старших работают в "Уралсибе". Старший сын Евгений на правах главного наследника в последний год фактически и занимался делами банка. В банке утверждают, что пока план финансового оздоровления (под него Коган получил 81 миллиард рублей - причем, как говорят эксперты, во многом именно под свое имя) не претерпел изменений.



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