РосШоумен Коля Фоменко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Путин определился с преемником?

05:32 21.06.2019

Шоумен Николай Фоменко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени



Министр культуры Владимир Мединский вручил актеру, музыканту и ведущему Николаю Фоменко медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Согласно указу президента Владимира Путина, господин Фоменко удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Николай Фоменко - актер театра и кино, теле- и радиоведущий, скрипач, один из основателей и участник бит-квартета "Секрет". Сыграл более чем в 30 художественных фильмах. В 1999 году был удостоен звания заслуженный артист России. Также известен как автогонщик, является мастером спорта России международного класса по автоспорту.