Тень-Шаня не получилось. Теневого вождя киргизов из Алмазбека Атамбаева не вышло, - К.Карабеков

06:37 21.06.2019

Кабай Карабеков, Кирилл Кривошеев, "Коммерсант", 20 июня



Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, рассчитывавший стать теневым руководителем страны, окончательно растратил политический капитал и рискует утратить свободу. В четверг 100 из 120 депутатов парламента республики, которых господин Атамбаев недавно назвал "сопливыми", проголосовали за отправку в Генпрокуратуру постановления о лишении его неприкосновенности. Экс-президента обвиняют в совершении тяжких преступлений, и в Бишкеке не сомневаются, что это закончится заведением уголовного дела. Тогда в Киргизии не останется ни одного бывшего президента, который спокойно завершил свою карьеру.

В четверг в парламенте Киргизии рассмотрели постановление о направлении в Генпрокуратуру обвинений против Алмазбека Атамбаева. Ранее этот вопрос рассматривала специальная комиссия из 12 депутатов, которая пришла к выводу, что экс-президент, находясь у власти, "создал организованные преступные группы", "подверг гонениям и репрессиям" выступавших против него политиков, общественников и журналистов. С заключением комиссии согласились 100 из 120 депутатов (на заседании присутствовало 105 депутатов), что позволило передать дело в отношении Алмазбека Атамбаева в Генпрокуратуру.



Как объяснил "Ъ" член парламентской комиссии Канат Исаев, "теперь Генпрокуратура должна дать постановлению правовую оценку". "Если будут подтверждены выводы комиссии, Генпрокуратура обратится к парламенту с просьбой о лишении экс-президента иммунитета, а парламент двумя третями голосов может снять неприкосновенность. Такова прописанная процедура, необходимая для возбуждения уголовного дела против Атамбаева",- сказал он.



Наиболее тяжкие обвинения, выдвинутые против экс-президента Киргизии, касаются раздачи наградного оружия гражданам России, включая членов преступных группировок. Кроме того, комиссия отметила, что в апреле 2013 года он лично приказал освободить криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же вылетел в Чечню, это уже подтвердил бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов. Подтверждают эту информацию и осведомленные источники "Ъ". По их словам, за свободу вора в законе причастным к этой операции чиновникам заплатили в общей сложности $15 млн.



Также, согласно заявлению депутатов, властные структуры под руководством Алмазбека Атамбаева инициировали подачу исков к корреспондентам оппозиционного интернет-издания "Заноза" (ныне оно называется Kaktus.Media) на общую сумму 27 млн сомов (около $500 тыс.).

В Киргизии мало кто сомневается в том, что в отношении экс-президента в ближайшие дни заведут уголовное дело. "Решение парламента было ожидаемым", - заявил "Ъ" политолог Игорь Шестаков. Он отметил, что конфликт между парламентом и экс-президентом стал следствием раскола бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) на два политических лагеря и, таким образом, сторонников господина Атамбаева в парламенте осталось мало.

Дело в том, что в апреле часть СДПК обратилась в Минюст республики с просьбой зарегистрировать новым главой партии противника экс-президента Сагынбека Абдрахманова. Сторонники Алмазбека Атамбаева, в свою очередь, назвали этот шаг "государственным рейдерством" и настаивали, что "настоящая" СДПК - это они. Впрочем, в конце мая, когда нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать бывшего главу государства к ответственности, Алмазбек Атамбаев сам вышел из партии.



"Сейчас все играет против экс-президента,- продолжает политолог Игорь Шестаков.- СДПК и Атамбаев - это уже политическое прошлое Киргизии. Если иметь в виду высокий уровень коррупции в стране, уголовное дело против Атамбаева можно считать своего рода запросом общества".



Однако напомним, что сам господин Атамбаев стремился сделать все, чтобы оставаться "политическим настоящим", сделав своим преемником Сооронбая Жээнбекова и рассчитывая его руками управлять страной.

Провал этого плана стал очевиден еще год назад, когда соратников экс-президента стали арестовывать по различным коррупционным делам. Речь в первую очередь идет об экс-премьере Сапаре Исакове, экс-мэре Бишкека Албеке Ибраимове, экс-главе таможни Куванычбеке Кулматове, а также самом доверенном советнике экс-президента Икрамжане Илмиянове.



Все этих людей Алмазбек Атамбаев призвал освободить на митинге 8 июня, попутно назвав отвернувшихся от него депутатов "чимкириками" ("сопливыми"). Их ответом стало создание той самой комиссии, которая выдвинула обвинения против экс-президента.



Сподвижники Атамбаева отщипывали практически от всех больших проектов и иностранных займов и грантов",- сказал один из его бывших друзей.

Самым крупным и скандальным проектом стала Бишкекская ТЭЦ, которая из-за некачественно выполненного ремонта вышла из строя посреди 30-градусных морозов в январе 2018 года.



"После возбуждения уголовного дела следователи могут задать Алмазбеку Шаршеновичу вопросы и по другим известным уголовным делам, не включенным в постановление комиссии",- заявила "Ъ" член комиссии, депутат от фракции СДПК Евгения Строкова.

Отметим, что Алмазбек Атамбаев - единственный избранный президент Киргизии, который остался в стране после завершения полномочий. Два его предшественника - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были вынуждены бежать. Единственное исключение - это президент переходного периода Роза Отунбаева, остававшаяся у власти всего год.