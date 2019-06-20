Улкен или Курчатов? Где россияне начнут строить казахстанскую АЭС

07:13 21.06.2019

Министр о строительстве АЭС в Казахстане: Решение будет приниматься с учетом мнения населения



Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев ответил на вопрос о строительстве в республике атомной электростанции, передают местные СМИ.

"Что такое учет мнения населения? Это либо опрос, либо референдум. Поэтому не переживайте, если будет строительство АЭС, вы точно услышите, узнаете. Население выразит свое мнение. Если оно скажет "нет", то никто нечего строить не будет. Поэтому только с учетом мнения населения. На сегодня никакого решения ни на каком уровне власти о строительстве атомной станции нет", - заявил министр.



О возможности строительства АЭС в Казахстане по российским технологиям заявил после встречи с президентом РК Касымом-Жомартом Токаевым в Кремле 3 апреля президент России Владимир Путин. На следующий день заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что решение о строительстве АЭС в стране не принято. Однако в правительстве Казахстана в качестве площадок под потенциальное сооружение АЭС с участием России рассматриваются город Курчатов в Восточном Казахстане и поселок Улкен Алматинской области.



Во время майских митингов за свободные выборы участники также скандировали "Мы против АЭС!" Позже активиста Болатбека Блялова, протестовавший против строительства АЭС, суд в Нур-Султане приговорил к 15 суткам ареста.