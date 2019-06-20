В узбекском Намангане новый хоким - Садритдин Муминов

07:18 21.06.2019

Наманганцам сменили хокима

Новым хокимом Наманганского района назначен Садритдин Муминов, сменивший на этом посту Шухрата Давронова, сообщает "Наманганская правда".

Новый глава района до назначения Садритдин Муминов работал заместителем начальника Главного управления государственного финансового контроля министерства финансов.

Выпускник Ташкентского института народного хозяйства по специальности финансы и кредит, трудовую деятельность начал в 1991 году бухгалтером в Чартакском райПО.



Также он работал главным контролером государственной налоговой инспекции района, с 2018 года – главным контролером-ревизором Главного управления государственного финансового контроля.