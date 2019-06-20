Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков… Кое-что об "узурпации" власти и законе бумеранга в Киргизии, - Е.Авдеева

07:23 21.06.2019

Ну, что ж, депутаты сделали свое черное дело – депутаты могут уходить! Без мук совести, без воплей. Что-то подсказывает, что осенью Жогорку Кенешу вырисовывается роспуск. Потому как на осень назначены многие события – в том числе и пресловутая "конституционная реформа". После этого самое время будет ликвидировать этот парламент и набрать новый – "чистый". Тогда получится, что вроде как никто и не подмахивал постыдное заключение о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева. И никто никому ничем не обязан!



Но сейчас депутаты в эйфории и еще не знают, что их ждет. Они думают, что последуют ништяки – за то, что они сделали. И не понимают главного: сиим документом они вбили последний гвоздь в крышку своего гроба. Социум и до сего момента с трудом переносил депутатский корпус – весь вкупе и каждого в отдельности. А сейчас, видя творимый беспредел, даже те, кто вчера был нейтрален в Атамбаеву или даже недолюбливал его, тут же встанут на его сторону. Не ЗА Атамбаева, а ПРОТИВ депутатов. Народная ненависть растет и крепчает. И выход у депиков только один – на выход!



Они-то уйдут – ну, как минимум пока что на каникулы. А проблема останется. Навороченная ими проблема теперь перейдет в прокуратуру и спецслужбы. Им предстоит соорудить хот какое-то подобие доказательств. Потому как обвинения, выдвинутые против Атамбаева пока что полный блеф.



Как будут доказывать узурпацию? В чью воспаленную, затуманенную обидой и жаждой мести голову вообще пришла идея обвинить Атамбаева в узурпации власти? Хоть бы в словарь посмотрели что ли.. "Узурпация – насильственный захват власти". А Атамбаев был законно избранным президентом. Самым законным с 2005 года!



Если уж на то пошло, привлекать за узурпацию надо и Розу Отунбаеву! Это она просочилась в президенты довеском к референдуму по Конституции в 2010-м. Ее никто не избирал. Но она царствовала и дел наворотила, куда там Атамбаеву! Одна ошская резня при ее попустительстве чего стоит! Почему ее никто не привлекает? Вопро-о-о-ос… Двойные стандарты – вот как это называется! Роза депутатиков сопляками не обзывала. Она вообще язык за зубами держит, а действует втихаря, исподтишка. И вовсе не на благо страны!



Приписывать узурпацию всенародно избранному президенту – все равно, что обвинять шеф-повара в том, что он узурпировал ресторан. Когда и так, априори, он является главным действующим лицом на этой территории.



Говорить же о том, что Атамбаев превышал свои полномочия, – и вовсе иезуитство. В чем? В том, что ЛИЧНО тащил в страну инвестиции? – когда де-юре этим должно было заниматься правительство. Это "узурпация"? В том, что максимально укрепил отношения с Россией, Китаем и Турцией? ..



Ах, он якобы заставлял парламент восхвалять себя и голосовать, как ему нужно. "Парламент всегда одобряет международные договора правительства" - ляпнул вчера депутат Иманалиев, оправдываясь за свою подпись по соглашением по ТЭЦ. Типа, какой с нас спрос, мы только руки поднимаем… Признание по сути, - как оно есть в действительности!



Тогда какого ж черта депики называют свою беспринципность, свою готовность услужить и подлечь президентской узурпацией? Он что, их под дулом пистолета держал – все 120 голов? Не стелились бы, покорно, раболепно, - не было бы и узурпации.



И потом: разве сегодня не происходит то же самое? Свежий пример – одобрям-с отчета правительства. Депики аж кипели, откровенно, в глаза говорили Абылгазиеву: ты никчемный, уходи! Но когда Жээнбеков только слегка надавил, заявил, мол, надеюсь, депутаты поддержат премьера, - те тут же, засунув свою ненависть кое-куда, дружно проголосовали за. Это как трактовать? По аналогии – как узурпацию власти Жээнбековым!



И вот теперь о нем. О Сооронбае нашем свет Шариповиче. Его ли навязчивой идеей стала посадка Атамбаева, его ли советчиков-наушников, - но головы-то терять не надо! Потому – да! – нынешний президент по этой самой статье "узурпация" пешком прохаживается туда-сюда! И КАК он был избран все знают - с нулевым-то рейтингом, и как он нынче кукловодит (ну, пусть не он сам – не принципиально!) Только допусти прецедент – и завтра обвинения выдвинут уже против него самого. Сегодня он Атамбаева посадит – завтра его.



И главное. Готовя экс-президенту (который его, кстати, в люди и вытащил!) позорную участь и камеру поудобней, наша верхушка, кажется, не понимает того, что бросает вызов главам соседних стран. Куда ни кинь – везде авторитарные режимы, - включая Россию. То есть, по нашей логике – та самая узурпация. Ни Назарбаеву, ни Рахмону, ни Лукашенко, ни Путину не понравится примерка этой статейки на себя.



Пресловутые политологи нынче спорят о хрипоты: Путину, мол, по барабану, что у нас творится, он за Атамбаева не впряжется… Путину НЕ по барабану. Хотя бы по той простой причине, что посадка Атамбаева подорвет ВЕСЬ институт президенства на постсоветском пространстве и за его пределами тоже. Это не частная лавочка семьи Жээнбековых и ее вассалов. Это поступок международного значения. Да от Жээнбекова отвернутся все президенты! Он же станет нерукопожатным! Неужели так трудно это понять?



Ну, и второй важный момент. К сожаление, наши власти не хотят подумать и о внутренней политической напряженности. Они считают, что раз пересажали уже всех ближайших соратников Атамбаева, то некому будет устраивать акции протеста после его ареста. Ошибаются. Вокруг СДПК активно скучковались НПОшники - этого нельзя не заметить!



Это уже игра американцев. Подлых амеров, сидящих в кустах и потирающих ручонки. Эти только и ждут, когда Атамбаева повезут в наручниках. НПОшники уже получили задание от Госдепа в этом случае митинговать с провокациями, доводя ситуацию до крайности. С блокированием дорог, с камнями в сторону милиции, с самоподжегами, если получится. Амерам-то чем хуже – тем лучше! Переворота они, может, на этот раз и не устроят. Но экономика страны от митингов не улучшится – это точно. Общество расколется, начнет быковать, обострятся трайбализм и этническая нетерпимость – куда ж без них? Уже…



Точка невозврата пока не пройдена. Если хотели вынудить Атамбаева бежать – он этого не сделает. Это не Бабанов, ему назад дороги нет.

Так что сейчас очень надо, чтобы кто-то на пальцах объяснил Сооронбаю Жээнбекову, что он рискует не только своим личным спокойствием, но и безопасностью всей страны! Пора остановиться. И помнить, что закон бумеранга никто не отменял…



Елена Авдеева