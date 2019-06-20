Таджикским чиновникам запретят в загранкомандировках брать подарки на сумму более $580

07:58 21.06.2019

Сумма подарков, которые могут брать таджикские чиновники во время загранпоездок, не должна превышать 5500 сомони ($580) в год. Подарки, рыночная стоимость которых превышает эту сумму, чиновники обязаны отдавать государству, сообщает Радио Озоди.

Согласно подготовленному Агентством по госслужбе при президенте Таджикистана проекту постановления, копия которого находится в распоряжении Радио Озоди, чиновники должны уведомлять свое руководство "о всех случаях получения подарка в связи со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей".



Все госслужащие по прибытию из загранкомандировки, должны предоставить в бухгалтерию своего ведомства финансовый отчет, в котором должны указать сумму полученных подарков. Если у чиновника отсутствует товарный чек, то специалисты установят рыночную стоимость презента, говорится в проекте. "Лишние" подарки передаются на баланс ведомства, где работает госслужащий.

В документе установлен запрет на получение государственным служащим во время загранпоездок подарков и иных вознаграждений от физических и юридических лиц.



Гурез Косимзода, первый заместитель руководителя Агентства по госслужбе при президенте Таджикистана сообщил Радио Озоди, что проект находится на обсуждении в республиканских министерствах и ведомствах. Порядок получения подарков госслужащими, в том числе, во время загранкомандировок, будет установлен после одобрения парламентом новой редакции закона о борьбе с коррупцией. Работа над новой редакцией пока не завершена.

По словам Косимзода, какое наказание ждет чиновников за сокрытие информации о полученных подарках, пока неизвестно.

"Госслужащим во время загранпоездок, как правило, не дарят дорогие подарки. Скажем, никто им машину не подарит. Госслужащие в подарок получают, в основном, канцтовары – авторучку или карандаш", - отметил высокопоставленный чиновник.



Тем временем, новый проект не запрещает чиновникам получение дорогих подарков и подношений от друзей, знакомых и родственников. Один из чиновников на условиях анонимности рассказал, что госслужащие внутри страны получают в качестве подарка от родственников и друзей машины, скакуны, квартиры, земельные участки, дорогие часы и деньги. Кстати, согласно ст. 609 Гражданского кодекса Республики Таджикистан ("Запрещение дарения"), не допускается дарение, за исключением обычных подарков небольшой стоимости.



В Индексе коррупции Global Competitiveness Report за 2018 год Таджикистан вошел в двадцатку наиболее коррумпированных государств мира. Страна находилась на 161 месте из 180. Четверку самых коррумпированных в мире стран составили Чад (20 баллов), Ангола (19 баллов), Венесуэла (18 баллов) и Йемен (16 баллов). Таджикистан набрал 21 балл. По уровню коррупции в Таджикистане, по официальным данным, первые места занимают сферы здравоохранения, образования и землепользования.