 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
08:13 21.06.2019

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что военная операция была в начальной стадии. В воздух были подняты самолеты, корабли находились на позициях, однако ни одна ракета еще не была пущена.
На данный момент неизвестно, просто ли Трамп отменил свое решение о нанесении ударов или же курс изменила администрация. Также неизвестно, могут ли атаки быть осуществлены позднее.
20 июня иранские СМИ сообщили об американском беспилотнике, который Корпус Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сбил в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел рядом с районом Кухе Мубарак в округе Джаск, что находится примерно в 1,2 тыс. км к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.

Представитель центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что никакого американского БПЛА на территории Ирана утром 20 июня не было. Комментируя это происшествие, президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой", но уклончиво ответил на возможность военного удара по Исламской республике.
19 июня госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.
Отношения двух стран вновь обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.
Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах - норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous - произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран. Позднее Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают причастность иранских сил к атаке на танкеры.

21 июня 2019,

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561093980
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