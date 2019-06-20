 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Под Ташкентом мебель, которую увезли для показухи президенту, вернули обратно в поликлинику
08:21 21.06.2019

Накануне визита президента Шавката Мирзияева в Букинский район, 1 июня, из Центральной многопрофильной поликлиники Алмалыка увезли новую мебель в сельский врачебный пункт "Бустон" для показухи президенту. Вскоре, после публикаций об этом, мебель вернули обратно в поликлинику.
По словам врачей, после публикации статьи, рассказывающей об этом, 18 июня в два часа ночи из Букинского района всю мебель привезли на двух грузовых машинах обратно в поликлинику.

Один из врачей, пожелавших остаться неизвестными, рассказал, что утром 19 июня, когда он пришел на работу, он увидел мебель, которая была изъята месяцем ранее из его кабинета. "Утром вся мебель была на месте. В два часа ночи мебель привезли обратно и охранники вместе с грузчиками затолкали ее в пустые комнаты. В шесть утра санитаркам приказали распределить мебель по комнатам. Теперь мы можем принимать пациентов", - говорит собеседник.
Ранее сообщалось, что накануне визита президента мебель из многопрофильной семейной поликлиники города Алмалык была доставлена в сельский врачебный пункт в Букинском районе.

"Для того, чтобы продемонстрировать президенту сельский врачебный пункт "Бустон", из нашей поликлиники забрали новую мебель. Устроили показуху для президента. Однако президент проехал мимо СВП, не заходя в него. Новые кушетки для пациентов, шкафы, столы и стулья, все это было увезено в СВП. Вернули половину мебели из этого, изрядно поцарапав ее при этом. Еще одна половина нашей мебели еще не вернулась. Пациентов мы принимаем, стоя на ногах", рассказали тогда собеседники.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетил Ташкентскую область 1 июня текущего года.

Хотя президент и говорит, что не любит показуху, в стране продолжают приукрашивать места его будущих визитов.

В частности, на днях Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала представление хокиму Андижанской области Шухрату Абдурахманову, вынесенное за организацию его подчиненными "постановки" для президента, когда пяти нуждающимся женщинам пообещали коттеджи, но не выделили их.

35-летняя Хуршида Тиллаева, которую 16 мая на узбекском ТВ показали, как одну из получивших новый коттедж к визиту президента Узбекистана, позже рассказала, что ее выгнали из нового дома, как только президент уехал.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561094460
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