Раскол раскола. Укр-"церквы" множатся как..., - С.Девятова

11:31 21.06.2019

Раскол раскола: что последует за восстановлением УПЦ КП

Три украинские церкви смогли продержаться вместе всего полгода



София Девятова



Созванный 20 июня поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) подвел черту под ее участием в новой религиозной структуре - Православной церкви Украины (ПЦУ). Патриарх Филарет заявил, что не признает томос, предоставленный ПЦУ Константинополем, и сомневается в легитимности новой церкви. А УПЦ КП остается зарегистрированным государством органом, продолжает свою деятельность и будет развиваться. В Украинской православной церкви Московского патриархата к этим заявлениям отнеслись скептически, а экспертное сообщество считает, что решения поместного собора будут иметь определенные политические последствия.



Двойной раскол: как украинский "патриарх" хоронит церковь Порошенко

В Киеве опасаются отзыва томоса



Не тот томос



В четверг во Владимирском соборе Киева прошел поместный собор УПЦ КП. В нем принял участие глава Киевского патриархата Филарет.



В постановлении собора, которое опубликовал русскоязычный украинский информационный портал "Апостроф", говорится, что ликвидация УПЦ КП была неправомерной. А без нее оказывается невозможным и Объединительный собор украинских церквей, который состоялся 15 декабря 2018 года. УПЦ КП является зарегистрированным государственным органом и продолжит свои существование и деятельность, говорится в документе. Главой этой церкви останется патриарх Филарет, пожизненно избранный ее предстоятелем.



"Это остановит беззакония, которые происходят по всей Украине"

В УПЦ надеются, что решение суда о приостановке переименования канонической церкви прекратит захваты храмов в стране



По заявлению поместного собора, организация оставляет за собой права на все епархии, духовные учебные заведения и общины, которые были зарегистрированы на УПЦ КП. Управлению Киевской патриархией подлежат также все монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Свято-Феодосиевский, Выдубицкий и Свято-Николаевский (Богуславский).



Томос об автокефалии, полученный ПЦУ 6 января 2019 года, ставит ее в зависимость от Константинополя, а потому не соответствует уставу автокефальных церквей, подчеркивается в заявлении. Содержание томоса также не устраивает УПЦ КП.



Как сообщили в Союзе православных журналистов, на соборе патриарх Филарет заявил, что намерен развивать Киевский патриархат и рукоположить много новых епископов. Он объяснил, что ожидал "другого томоса", и только потому согласился на него.



Борьба амбиций



Прикрыли храм: зачем на Украине легализовали захваты церквей

Порошенко личным примером вдохновил радикалов



В Русской православной церкви последние события в украинской церковной жизни оценивают как трагикомичные.



- Церковная оценка этого неизменна и однозначна: раскол может породить только раскол, - сказал "Известиям" глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. - Неканонические действия Константинопольского патриархата на Украине не привели к уврачеванию церковной проблемы, о чем было заявлено как о цели, а лишь усугубили ситуацию. Все объяснения, данные в последние дни так называемым патриархом Филаретом, Михаилом Антоновичем Денисенко, очень сложно воспринимать всерьез. Я имею в виду заявления о том, что ему не было известно содержание томоса. И что вдруг теперь он "прозрел" и понял, что так называемый объединительный собор проводили константинопольские посланцы. Это же все было очевидно с самого начала.



Владимир Легойда отметил, что на Украине продолжается "совершенно нехристианская борьба личностных амбиций".



Томос без мира: что означает предоставление автокефалии Украине

Теперь каждая поместная церковь должна определиться, на чьей она стороне, считают в РПЦ



- Это приводит к тому, что раскольничьи структуры, которые попытались объединиться, уже через несколько месяцев вновь начинают дробиться. Все то, что было заявлено на поместном соборе УПЦ КП, - это попытка дезавуировать все принятые ранее решения. Но самое печальное, что люди страдают, а проблема не решается, - подчеркнул он.



Четыре церкви



Глава пресс-службы УПЦ Московского патриархата Василий Анисимов уверен, что заявления Филарета никак не повлияют на обстановку в стране. А перемены в позиции УПЦ КП он связывает со сменой власти в Киеве.



- Соединили ужа с ежом. Когда-то Леонид Кравчук (первый президент Украины. - "Известия") соединял две церкви, а в результате появилось три. Порошенко соединил три, получилось уже четыре. То, что создано человеком, недолговечно. Когда ушел с поста "главный менеджер" (Петр Порошенко. - "Известия"), завязалась драка, - пояснил "Известиям" Василий Анисимов. - Без Бога, без правды ничего нельзя создать. Надо возвращаться в свою историческую Церковь. Раскольничья махновщина ничего, кроме смуты, не несет.



Вопреки грамоте: почему объявленная Киевом автокефалия неканонична

"Известия" нашли исторические документы, подтверждающие канонические права РПЦ на управление церковью на Украине



События последних месяцев, в том числе перевод церквей УПЦ МП в ведение ПЦУ, Василий Анисимов оценивает как "прямое государственное насилие". По его словам, у Украинской православной церкви Московского патриархата было отнято полторы сотни храмов. Сейчас эти действия оспариваются в судах, а церкви стоят запертыми. При этом процесс их отъема продолжается уже "по инерции".



Разделяй и властвуй



Экспертное сообщество считает, что последние заявления Киевского патриархата могут ухудшить ситуацию на Украине.



- Ненормальное положение христианской церкви в стране, которое возникло в результате раскола в силу действий Филарета Денисенко, теперь усугубилось, - отметил православный богослов, заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.



По словам профессора, это может привести к самым нежелательным последствиям как в области церковной, так и социальной и политической жизни страны, поскольку таким образом разделяется народ Украины.



- Вы знаете древний девиз римлян: "Разделяй и властвуй". Совершенно очевидно, что идет не только внешняя агрессия, не только экономическое закабаление государства, но и внутреннее разложение духовной атмосферы жизни народа, в результате которого будет легче этот народ сделать инструментом в своих руках. Я считаю, что все события, которые сейчас происходят, имеют большие политические последствия, - отметил эксперт.



По мнению Алексея Осипова, решения поместного собора УПЦ КП не приведут к ликвидации ПЦУ - для константинопольского патриарха это значило бы публично заявить о полном провале своей идеи. Сам патриарх оказывается пешкой в руках более мощных сил, хотя, возможно, этого не понимает, считает Алексей Осипов. Какое-то время Варфоломей, скорее всего, будет молчать, потому что происходящее - очень тяжелый удар по его позициям. И одновременно надеяться на то, что Филарет не будет оставаться у руля долго.