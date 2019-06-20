Ввод единой школьной формы в Узбекистане перенесен на 2024 год (фото образцов)

11:36 21.06.2019

Правительство Узбекистана постановлением от 18 июня отложило ввод обязательной единой школьной формы до 2024−2025 учебного года. Копию документа в Facebook опубликовал вице-премьер Азиз Абдухакимов.



Образцы формы и срок ее ввода - с 2019/2020 учебного года - были утверждены постановлением Кабинета Министров от 15 августа прошлого года.



В мае заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиеева назвала ввод обязательной формы преждевременным.



О том, что срок ввода формы будет отложен, недавно сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов. Пока ношение формы утвержденного образца является добровольным.