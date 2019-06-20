 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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43-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина продолжает завоевывать медали
11:41 21.06.2019

43-ЛЕТНЯЯ ЧУСОВИТИНА ПЕРЕПРЫГАЛА ГИМНАСТОК, ГОДЯЩИХСЯ ЕЙ В ДОЧКИ

19 июня, в свой день рождения, узбекская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на Международном турнире Korea Cup Samdasoo-2019, сообщает Федерация гимнастики.

43-летняя спортсменка удостоена второго места в опорном прыжке - 14.550 балла.

Золото у хозяйки турнира Е Сонг Жонг (14.817), бронза - у Алексы Морено ( Мексика, 14.367).

Ранее Чусовитина выиграла серебро в опорном прыжке в финале Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

Источник - Вести.uz
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