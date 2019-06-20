ЕС медлит перейти на новый уровень демократии, - Ф.Селимова

17:32 21.06.2019 В европейских структурах начинается распределение ключевых постов



Фемида Селимова

20.06.2019



На начавшейся 20 июня встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС рассмотрели вопрос о кандидатуре на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Германия и Франция выдвинули на эту должность своих кандидатов. Однако наиболее интригующим вопросом в экспертной среде считают то, будет ли двигаться Евросоюз в сторону создания некого образца "Соединенных Штатов Европы" или он будет и дальше управляться главами национальных государств.

"В течение последних трех недель я регулярно консультировался с вами, а также с Европарламентом и лидерами политических групп. Эти консультации показали, что существуют разные взгляды, разные интересы, но также и общая воля завершить этот процесс до первой сессии Европарламента (пройдет 1–4 июля. – "НГ"), – заявлял накануне саммита Глава Евросовета Дональд Туск. – Я сохраняю осторожный оптимизм, поскольку те, с кем я говорил, выразили решимость принять быстрое решение".

Впрочем, обозреватели сомневаются, что распределение ключевых портфелей в ЕС будет проходить легко. Они указывают на то, что исход торгов вокруг одного из главных постов в ЕС непредсказуем. Перед предыдущими выборами в ЕП в 2014 году в Евросоюзе была неформально введена так называемая система "главного кандидата". Согласно ей, каждая представленная в ЕП партия определяет своего кандидата на пост председателя ЕК. В итоге побеждает представитель той, которой достается больше всего мандатов на выборах. Тогда благодаря такому подходу на своих должностях были утверждены нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-глава Европарламента Антонио Таяни. На свои посты они оба были согласованно выдвинуты самыми крупными политическими силами в ЕП, входящими традиционно в коалицию, Европейской народной партией (ЕНП) и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (ПАСД).

В этот раз ЕНП выдвинула своего председателя немца Манфреда Вебера, которого активно поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель. ПАСД – первого замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, а третий по численности Альянс либералов и демократов за Европу – еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер. Впрочем, накануне Европейский совет в очередной раз заявил, что новый глава ЕК не будет назначаться по принципу "главного кандидата". Против такого подхода выступают лидеры более 10 стран ЕС во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которого также категорически не устраивает кандидатура Вебера на этой должности. Французский президент считает, что для реализации амбициозных планов ЕС на ключевые посты сообщества должны назначаться "мужчины и женщины, имеющие опыт и авторитет". Ранее Макрон заявлял, что этим критериям, отвечают Вестагер, Тиммерманс и главный переговорщик ЕС по брекзиту Мишель Барнье. Как писала Quotidien, для Макрона существует лишь один кандидат – Барнье.

Впрочем, после того как ЕНП иПАСД в ходе последних выборов в ЕП значительно утратили свои позиции, шансы Вебера сменить Юнкера 1 ноября не кажутся столь высокими, как раньше. А учитывая, что в этот раз решили не прибегать к системе "главного кандидата", потенциальная победа Вебера не будет легкой. "В базовых документах ЕС четко сказано, что Европейский совет предлагает, а Европейский парламент утверждает главу Еврокомиссии. Новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение обоих институтов – квалифицированного большинства в совете и большинства в парламенте", – пояснял ранее Туск принцип, на основе которого будет назначаться новый председатель ЕК. Он выразил уверенность, что Совету ЕС и ЕП удастся достичь согласия и не довести дело до межинституционального конфликта. В свою очередь, тогда же Таяни высказал мнение о том, что большинство политических групп придерживается подхода "главного кандидата".

По мнению немецкого политолога, научного директора Германо-российского форума Александра Рара, главная интрига для Европы сейчас состоит в том, должна ли она иметь демократические институты и стать неким образцом "Соединенных Штатов Европы" или должна и дальше управляться главами национальных государств. "Несмотря на то что мы все время говорим и пишем о том, что Европа движется в сторону Соединенных Штатов Европы, однако реальность такова, что мы топчемся на месте, Европа по-прежнему остается руководимой национальными государствами, во всяком случае, до сих пор", – заявил "НГ" Рар. По его словам, те силы, которые хотят, чтобы Европа избирала своих лидеров демократическим путем, могли бы добиться этого, если бы крупные фракции ЕП, скажем, христианские демократы, социалисты и, например, либералы вступили в большую коалицию и выдвинули своего единого кандидата на пост главы ЕК.

"Сторонники такого подхода считают, что тем самым можно будет проложить путь к дальнейшему укреплению идеи Соединенных Штатов Европы, чтобы можно было выстроить наконец-то в Брюсселе власть, которая опиралась бы на людей, а не на лидеров государств и решения о Европе не принимались бы только в Париже, Берлине, Варшаве", – подчеркнул Рар. Однако, по его словам, проблема состоит в том, что Европа никак не может выйти на этот уровень демократии, так как большинство европейских стран в лице их правительств не хотят отдавать власть Брюсселю. Это относится к Франции, которая всегда хочет видеть сильную Европу, но на словах, полагает аналитик. На самом деле французы хотят руководить Европой вместе с немцами, и поэтому их глава выступает резко против каких-либо демократических подходов. По его мнению, больше всего шансов на победу у Вестагер. "Я был бы очень удивлен, если бы европейские лидеры решили выбирать будущую главу Еврокомиссии из числа нескольких кандидатов, – пояснил Рар. – Это было бы признаком того, что национальные государства власть над Европой передают в руки Брюсселя. Думаю, они не будут это делать. Скорее всего будут они долго торговаться, распределяя посты, делать всякие обещания, а потом остановятся на кандидатуре Вестагер. Она очень жесткий политик в европейском смысле. Она себя хорошо проявила, в свое время мягко поставила американцев на место. Думаю, у нее лучшие шансы".

Эксперт подозревает, что Меркель ведет хитрую игру, понимая, что в ближайшие месяцы фактически на все ключевые европейские посты нужно будет ставить новых политиков. При этом представитель Германии может занять лишь одну из вакансий. "Речь идет не только о посте председателя Еврокомиссии, Евросовета или посте верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики. Есть еще две другие не менее важные должности. Это пост генсека НАТО, на который претендует министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, и пост главы Европейского центробанка. И для Меркель очень важно, чтобы он не перешел в руки французов, которые выступают за создание в Европе общей финансовой системы. И там все понятно: немцы платят за всех", – отметил политолог. Поэтому, полагает он, канцлер ФРГ будет во что бы то ни стало стараться усадить в кресло итальянца Марио Драги - главы Центробанка ЕС, своего бывшего советника Йенса Вайдмана, ныне занимающего пост президента Немецкого федерального банка. "Для Меркель это более ключевое место. Она может пожертвовать Вебером, для того чтобы через своего человека получить контроль над центральным банком Европы". "Нельзя полностью исключить, что Вебер будет избран на пост главы ЕК, – продолжил Рар. – Однако в таком случае немцам за него придется заплатить очень большую цену. Я не знаю, готова ли Меркель это сделать. Потому что тогда в противовес Веберу французы будут требовать очень многого, включая контроль над финансами". Источник - ng.ru

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