Борис - это диагноз. Чудило Джонсон, похоже, будет следующим БритПремьером

19:43 21.06.2019

"Борис, ты прав"

Британская партия власти выбирает нового премьера между Джонсоном и Джереми Хантом



Гонка за пост лидера Консервативной партии Британии, который станет новым премьер-министром, идет к финишу. После прошедших на этой неделе во фракции тори раундов голосования число претендентов на кресло преемника Терезы Мэй сократилось до двух. В лидеры выбились экс-глава МИДа Борис Джонсон и нынешний глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Победа Бориса Джонсона сделает выход Британии из ЕС к 31 октября неизбежным, повышая риск развода с Брюсселем без соглашения. Его соперник пока не оставляет попыток убедить соратников выбрать "правильного премьера" и обещает договориться с Евросоюзом, избежав жесткого "Брексита".

Разбитые на несколько этапов выборы нового лидера британской партии власти, который должен сменить уходящую в отставку премьер-министра Терезу Мэй, превратились в гонку на выбывание. На протяжении последних дней круг претендентов неуклонно сужается (согласно процедуре, из борьбы выбывает кандидат, набравший в ходе очередного раунда менее 33 голосов).

При этом начиная с первого тура, прошедшего 13 июня, участники гонки один за другим переходят на сторону своего бывшего соперника Бориса Джонсона, заявляя о поддержке его кандидатуры и еще больше укрепляя его лидерство.



После третьего и четвертого туров голосования, состоявшихся в среду и четверг, тройку лидеров составили лидирующий с большим отрывом Борис Джонсон, действующий глава МИДа Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув. Уже в четверг вечером состоялся и пятый тур, в результате которого кандидатов осталось всего двое - Борис Джонсон и Джереми Хант. Теперь окончательный выбор между ними до конца июля сделают 160 тыс. членов Консервативной партии, которые будут голосовать по почте.

Чем известен Борис Джонсон

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Лидерство Бориса Джонсона, в ходе каждого раунда получающего больше голосов, чем его главные преследователи, вместе взятые, объясняется его жесткой популистской риторикой, обещаниями довести "Брексит" до конца без дальнейших отсрочек и готовностью пойти на разрыв с Евросоюзом, даже если об условиях выхода договориться не удастся.



"Он пообещал осуществить выход Великобритании из ЕС 31 октября с соглашением или без, и он раз за разом показывает, что он динамичный лидер, способный собрать сильную команду, которая будет реализовывать его обещания",- заявила экс-министр труда и пенсий Эстер Макви. Госпожа Макви принимала участие в гонке, однако выбыла в первом туре.



"Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он наилучший кандидат, чтобы объединить Консервативную партию. Мы сможем осуществить "Брексит", а затем объединить страну",- вторит Эстер Макви еще один претендент, снявший свою кандидатуру в пользу Бориса Джонсона,- министр здравоохранения в правительстве Терезы Мэй Мэттью Хэнкок.



Сам Борис Джонсон, к которому приковано главное внимание, продолжает делать жесткие заявления в ЕС, давая понять, что в случае избрания его премьером проявит большую решительность, чем Тереза Мэй.

"Мы сможем убедить Брюссель пойти на сделку, только если проявим волю и мужество и покажем, что готовы уйти и без соглашения",- сообщил Борис Джонсон. При этом он считает еще один перенос сроков "Брексита" неприемлемым. "Нам нужно выйти к 31 октября",- изложил свое видение отношений с ЕС Борис Джонсон в интервью BBC. "Было бы абсолютно ненормально сигнализировать на данном этапе, что правительство Соединенного Королевства желает снова выбросить белый флаг и еще раз отсрочить",- добавил он.

Напомним, что этой весной Палата общин заблокировала вариант выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения, после чего бракоразводный процесс с Брюсселем зашел в тупик.



Как Тереза Мэй покинула пост премьер-министра

В то время как кандидатуру Бориса Джонсона активно поддержал посетивший Лондон в начале июня президент США Дональд Трамп, призвавший Великобританию пойти на обострение в отношениях с Евросоюзом и не выплачивать Брюсселю согласованную ранее сумму $50 млрд, в Брюсселе кандидатура господина Джонсона вызывает противоположные чувства. Причина - многочисленные выпады Бориса Джонсона в адрес ЕС, которые он позволял себе еще до прихода в политику, работая журналистом, а также его позиция жесткого евроскептика, которая обеспечила ему лидирующую роль в лагере консерваторов.



Согласно последнему исследованию, проведенному социологической службой YouGov, большинство членов партии тори готовы поддержать "Брексит", даже если выход из ЕС в дальнейшем повлечет за собой распад Соединенного Королевства. Как следует из опроса YouGov, 63% респондентов-консерваторов предпочтут "Брексит", даже если после этого из состава Британии выйдет Шотландия, а 59% опрошенных во имя "Брексита" готовы смириться с возможной потерей Северной Ирландии.

Впрочем, несмотря на лидерство Бориса Джонсона и решительный настрой в рядах консерваторов, идущий вторым номером в гонке действующий глава МИДа Джереми Хант призывает не рубить с плеча, а договариваться.

И не настаивает на соблюдении дедлайна 31 октября. Ведь попытка вновь согласовать с Брюсселем выгодные для Лондона условия наверняка не сразу обернется успехом.

Чем известен Джереми Хант



"Я не встречал ни одного европейского лидера, который не хочет заключить сделку",- заявил господин Хант газете Evening Standard, сообщив, что он именно тот человек, который сможет успешно провести переговоры. По его версии, Терезу Мэй должен сменить "правильный премьер-министр", открытый к диалогу с ЕС.

"Разница между мной и Борисом Джонсоном заключается в том, что я буду пытаться заключить сделку. Я не собираюсь создавать обстоятельства, при которых нельзя будет добиться соглашения, потому что я считаю, что мы должны предложить стране лучший вариант",- резюмировал Джереми Хант.



Сергей Строкань



Газета "Коммерсантъ" №106 от 21.06.2019, стр. 5