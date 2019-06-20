В Кыргызстане создано ОАО "Национальная управляющая компания". Чем управлять-то будем?

20:47 21.06.2019

21 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Создано открытое акционерное общество "Национальная управляющая компания". Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что такое решение принято для совершенствования системы управления государственным имуществом. Новое ОАО создается со 100-процентным участием государства. Уставный капитал "Национальной управляющей компании" определен в 10 миллионов сомов, разделенных на 100 тысяч простых именных акций номинальной стоимостью 100 сомов каждая.

"Фонду по управлению государственным имуществом поручено выступить учредителем открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания" и произвести государственную регистрацию ОАО в органах юстиции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заметим, что ранее Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, на котором раскритиковал работу госкомпаний. Он считает, что половина из них фактически не работает.