Партия войны в Киеве бесцеремонно навязывает свою игру, - А.Каневский

21:29 21.06.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 21.06.2019



А кто, вообще, Верховный главнокомандующий ВСУ?

Вояж президента Зеленского в Париж и Берлин 17-18 июня, где обсуждались перспективы возобновления мирного процесса в "нормандском формате", и последнее заседание Контактной группы в Минске сопровождались такой канонадой в зоне конфликта, какую, по свидетельству местных жителей, они не слышали с 2015 года.

17 июня пресс-центр Операции специальных сил (ООС) сообщил, что информация о якобы занятии подразделением ДУК "Правый сектор" [организация запрещена в России. – Ред.] и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила позиций "непосредственно на территории города Донецка не соответствует действительности". И вообще данная информация "направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене".

А сутками раньше тот же пресс-центр ООС сообщал: "Оставленные врагом позиции, имевшие для российских оккупантов ключевое значение, надежно контролируются украинскими военными. Воины проводят активное инженерное переустройство и дооборудование недавно захваченных вражеских укреплений. Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский лично проверил состояние дел на этом участке полосы обороны…".



Собственно, и опровергали в ОСС только захват улицы в Донецке, а не сам факт продвижения в "серой зоне". Источники же в республиках и даже в штабе ОСС говорят, что после занятия серой зоны подразделения ВСУ действительно пытались проникнуть в Донецк, но получили отпор, ставший причиной ожесточенного боя. Попытка "дискредитации первых лиц государства" действительно имела место – ВСУ ведут активные действия, ослабляя позиции президента (он же Верховный главнокомандующий) на переговорах в Европе.

Примечательна реплика Макрона на переговорах с Зеленским: "Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание "нормандского формата", чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства". Президент Франции не уточнил, с чьей стороны должны быть "определенные шаги".

Итак, украинское армейское командование игнорирует своего Верховного главнокомандующего. Еще до последнего обострения начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, ссылаясь на разведданные, что в ходе закрытого совещания командования группировки "Север" ВСУ генерал Олег Микац огласил присутствующим приказ генерала Сырского о продолжении выполнения боевых задач вразрез с заявлениями президента. "Согласно данным нашего источника, Микац заявил, что генерал Александр Сырский приказал не слушать "клоуна Зеленского" и продолжать демонстрировать успехи ВСУ в Донбассе".



У ВСУ есть очень приземленные причины не желать мира.

С сугубо военной точки зрения конфликт в Донбассе относится к вялотекущим, пребывая в этой стадии более четырех лет: две крупные группировки (численность ВСУ в зоне боевых действий оценивают в 50-60 тыс. человек) сидят друг против друга в окопах, но активных боевых действий не ведут, ограничиваясь периодическими обстрелами и совсем уж редко тактическими операциями по улучшению позиций на взводном, максимум ротном, уровне. Нередко случаются "договорняки", когда командиры противостоящих подразделений заранее сообщают друг другу о времени и месте обстрелов, благо мобильная связь в прифронтовой полосе работает.

Официальная пропаганда сообщает, что боевые безвозвратные потери ВСУ за 11 месяцев 2018 года составили 110 человек. Регулярно с учетом ротации службу на позициях несут около 100 тыс. военнослужащих ВСУ. То есть боевые потери по этой статистике составляют примерно 0,1% от числа военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях, а общая смертность мужчин призывного возраста на Украине в шесть раз выше – около 0,6%. Такие потери подаются, как "фоновые", как совсем небольшой и вполне приемлемый риск. А вознаграждение за риск полагается весьма существенное – "боевые" оклады, о которых на гражданке подавляющее большинство контрактников ВСУ не могут и мечтать, плюс льготы, высокий общественный статус, регулярные отпуска. В такую жизнь втягиваются, она начинает нравиться.

И это речь только о рядовом и сержантском составе ВСУ. У офицеров ко всему перечисленному прибавляется выслуга за участие в боевых действиях, правительственные награды, продвижение по службе. В силу специфики вялотекущего конфликта даже батальонный командный пункт является вполне безопасным местом. Самую позднюю новость о гибели в бою офицера ВСУ уровня комбата и выше поиск в Гугле датирует маем 2016 года. В таких условиях у командного состава ВСУ, как и у многих их подчиненных, нет причин хотеть мира.



А тут еще каждая неделя приносит свидетельства того, что нового президента игнорируют и Рада, и правительство, и другие структуры. Даже при получении партией Зеленского абсолютного большинства в парламенте в отношениях президента и армии мало что изменится. И сейчас ведь все формальные полномочия, чтобы отдать приказ о прекращении огня и назначении военачальников, которые приказ выполнят, у Зеленского имеются. Однако пока президент принял всего-навсего одно кадровое решение по министерству обороны, назначив генерала Романа Хомчака начальником Генштаба. И что же? Через пару дней, сопровождая президента в поездке на передовую, Хомчак устроил демонстрацию неуважения к Верховному главнокомандующему, надев бронежилет задом наперед. Демонстрация адресовалась, прежде всего, подчиненным: мол, с этим парнем (Зеленским) мы разберемся без труда. Генералу все сошло с рук: Верховный главнокомандующий не уволил его, даже не отчитал; он предпочел "не понять" намека. И это тоже стало для всех сигналом.

Пока что Зеленский, опасаясь открытого конфликта с армейской верхушкой, во всех ситуациях "соглашается с мнением профессионалов".



Показательна реакция Хомчака на инициативу Кучмы (согласованную с Зеленским) "не открывать ответный огонь": "Никаких команд на прекращение огня не было. Там идет война, и все командиры находятся на своих местах. Никому, кто хоть как-то разбирается в войне, не придет в голову отдать такой приказ. Такого приказа от нашего военно-политического руководства я не получал, и сам я такого приказа не отдавал".

Президенту недвусмысленно советуют "не лезть не в свое дело" И чем дальше, тем больше сомнений, что он "полезет".