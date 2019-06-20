Атамбаев: Обвинения в мой адрес вызваны стремлением президента КР устранить оппонента

21:39 21.06.2019

Экс-президент Алмазбек Атамбаев назвал обвинения парламента в свой адрес "абсурдными", которые не имеют под собой правовой основы. СДПК распространило обращение.

В нем экс-президент заявляет, что обвинения вызваны лишь стремлением действующего президента Сооронбая Жээнбекова "устранить политического оппонента".

"Сооронбай Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям. Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные методы, самые грязные политики, самые грязные слухи", - отмечает он.

Атамбаев предлагает посмотреть фамилии и репутацию депутатов Жогорку Кенеша, используемых властью "в атаках на его "честное имя".

"Но еще более явное доказательство моей правоты в том, как спешно и как трусливо нарушали Конституцию, как игнорировали другие законы, как скрывали документы, как подло врали с парламентской трибуны, лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых. Как побольнее ударить Атамбаева, как отомстить за то, что после Апрельской революции многие из них лишились привилегий, незаконных кормушек и наворованного имущества", - считает он.

Экс-президент признался, что "действительно ошибался в людях". По его словам, он "чист перед Богом и своим народом". "Никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту президента", - отметил Атамбаев.

20 мая Жогорку Кенеш поддержал заключение депутатской комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности. "За" проголосовали 100 депутатов, "против" - 5. Всего зарегистрировано 105 депутатов. Постановление парламента теперь будет направлено в Генпрокуратуру, после оценки которой парламент может лишить Атамбаева неприкосновенности.

Комиссия комиссия выдвинула против Алмазбека Атамбаева 6 обвинений, которые вкратце звучат так: гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ; незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева; незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом; возможная аффилированность с компаниями "Ака Петролеум" и "АКА Инвест"; коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека; возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.