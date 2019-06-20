В Узбекистане против экс-генпрокурора Муродова оперативно возбуждено уголовное дело

21:40 21.06.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе 20-го пленарного заседания Сената сообщил, что в отношении бывшего генерального прокурора Отабека Муродова возбуждено уголовное дело.

Шавкат Мирзияев обвинил бывшего генерального прокурора во взяточничестве.



Днем ранее, пресс-службе президента сообщила, что Отабек Муродов был уволен 20 июня с занимаемой должности.



Вместо него генеральным прокурором был назначен председатель Сената Нигматилла Юлдашев.

Президент также сообщил о сокращении полномочий прокуратуры, если она продолжит работать в таком духе.



Шавкат Мирзияев сказал, что он дал новому прокурору шесть месяцев, чтобы реформировать прокуратуру: "В этом случае я полностью сокращу систему прокуратуры и отдам больше полномочий Министерству юстиции. Я буду ждать, когда Нигматулла Юлдашев через полгода расскажет мне о том, какие изменения произошли, как очистили систему и какие он сделает предложения", - сказал Шавкат Мирзияев.

Напомним, что за последние четыре года в стране сменились четыре генпрокурора.



Рашид Кадыров, генеральный прокурор Узбекистана, работавший вэ

той должности с февраля 2000 года, покинул свой пост в апреле 2015 года. Его сменил Ихтиер Абдуллаев. Позднее Абдуллаев занял пост главы Службы государственной безопасности в январе 2017 года, и его заменил Отабек Мурадов.



Все уволенные прокуроры были привлечены к уголовной ответственности.