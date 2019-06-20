Россия остановила транспортное сообщение с Грузией и эвакуирует оттуда своих граждан

22:14 21.06.2019

Путин ввел запрет на авиаперевозки россиян в Грузию



Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля запрещается отечественным авиакомпаниям осуществлять перевозки из РФ в Грузию.



Кроме того, президент поручил Кабмину обеспечить возвращение на родину граждан РФ, которые сейчас находятся на территории Грузии, передает РИА Новости.

Также российский лидер рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать туристический продукт (путевки, туры) из РФ в Грузию.



Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев - глава Кабина РФ - ответил на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила нашу страну в организации массовых беспорядков в стране.



По словам российского премьера, такие заявления являются крайне непрофессиональными и безответственными.