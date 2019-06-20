Россия утилизирует трофейную и единственную украинскую подлодку "Запорожье"

22:25 21.06.2019

Алексей Дегтярев



Российское Минобороны объявило тендер на утилизацию подводной лодки "Запорожье", которая досталась от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Сведения о проведении тендера опубликованы на портале госзакупок, передает РИА "Новости". Согласно документам, один из лотов – это дизельная подлодка проекта 641.

Подлодка "Запорожье" была единственной субмариной в составе украинских морских сил и последним судном проекта 641 в мире, который оставался на вооружении.



Напомним, президент России Владимир Путин в 2018 году предлагал передать военные корабли Украины, оставшиеся в Крыму.

Подлодка "Запорожье" вошла в состав Черноморского флота в 2014 году, большая часть экипажа решила служить в российском флоте.