"Гаврилиада" в Тбилиси окрасилась кровью, - Ю.Рокс

22:29 21.06.2019 Бывшая власть Грузии требует досрочных парламентских выборов, власть нынешняя обвиняет ее в экстремизме



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.06.2019



Десятки задержанных, около ста пострадавших, среди которых и сотрудники правоохранительных органов. Таковы итоги разгона митинга около здания парламента Грузии. Оппозиция призвала сторонников на новую акцию протеста в пятницу. Опять в 19.00, и опять у парламента. Здание высшего законодательного органа Грузии остается под усиленной охраной полиции. Вся прилегающая территория также контролируется силовиками.

Разгон акции протеста, начавшийся около полуночи пятницы, завершился на рассвете. Спецназ применил резиновые пули, слезоточивый газ. Митингующие разбегались, но по мере улетучивания газа предпринимали попытки вернуться на небольшую площадь перед парламентом. То ли из принципа, то ли действительно попытаться захватить его по призыву представителей "Национального движения" (НД) - бывшей партии власти.



События в Тбилиси получили название "Митинг рассерженных людей". "НГ" уже писала (см. номер от 21.06.19) о том, что общество возмутилось приездом российских депутатов в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). И буквально взорвалось, "обнаружив", что первое заседание МАП, которое проходило в здании высшего законодательного органа Грузии, было открыто депутатом Госдумы РФ от коммунистической партии Сергеем Гавриловым, расположившимся по этому случаю в кресле спикера парламента.



Сама власть, осознав нелепость происходящего – Россия законодательно объявлена в Грузии государством-оккупантом, прервала мероприятие, объявив перерыв, после которого уже парламентская оппозиция не дала его продолжить. Организаторы объявили, что заседание МАП переносится в один из тбилисских отелей. Удалось довести заседание до конца или нет – не понятно, да и не важно.

Некоторые делегации, столкнувшись с конфликтностью ситуации, покинули грузинскую столицу. Например, делегация Армении, члены которой заявили, что Ереван дружен и с Москвой, и с Тбилиси, а потому не хочется находиться в щепетильной ситуации, которая может потребовать сделать выбор в пользу одной из сторон. Покинул Тбилиси и сам "виновник скандала" - Сергей Гаврилов. Под свист собравшейся у гостиницы толпы, закидываемый пластиковыми бутылками.



К тому времени лидер правящей "Грузинской мечты" (ГМ) Бидзина Иванишвили выступил с заявлением, в котором раскритиковал организаторов форума, допустивших грубую "протокольную ошибку", вследствие чего место спикера парламента Грузии оказалось занятым депутатом из страны-оккупанта. Однако его обещание разобраться и наказать виновников скандала общественный протест не сбило.



Вечером у здания парламента собралась в основном молодежь, а сам протест попыталось возглавить "Национальное движение" (НД). Его видные представители до поры до времени были видны в первых рядах митингующих, выступали с политическими заявлениями в эфире оппозиционного телеканала "Рустави-2", который вел прямую трансляцию с места события.



На заявления представителей власти и депутатов от "Грузинской мечты" (ГМ) седативного характера, призывы разойтись домой, обещания разобраться-наказать и т.д. оппозиция ответила противоположным образом, кинув клич штурмовать парламент, в который "им – народным избранникам, не дает войти полиция", а то и вовсе особняк Иванишвили – теневого, но реального правителя Грузии.

Начались столкновения. К парламенту был переброшен спецназ с техникой для разгона демонстраций. Повторилась трагически знакомая картина постсоветских лет. Медленно наступающие на митингующих спецназ и полиция, резиновые пули, слезоточивый газ, устрашающие сирены, крики, брань, кровь, плач, многочисленные кареты скорой помощи, попытки сопротивляться, поиск защиты в расположенной напротив парламента Кашуэтской церкви, выход священников к полиции… Зачинщики-политики, как обычно, скрылись - ни среди пострадавших, ни среди задержанных их нет. Так было 9 апреля 1989 года, когда митингующих за независимость Грузии давили подразделения внутренних войск СССР. Так было 7 ноября 2007 года, когда на проспекте Руставели, а потом уже по всему Тбилиси с оппозицией расправлялись силовики Михаила Саакашвили. Так было 26 мая 2011 года, когда демонстрантов избивали так называемые "зондер-бригады" (непонятные отряды молодых людей в гражданской одежде, вооруженные дубинами и битами, – "НГ") правившего НД и полиция. Так закончился ряд менее многолюдных антиправительственных акциях.

Из медицинских сводок вырисовывается следующая картина: в больницы поступило около 100 человек, из них почти половина работники полиции. Троим понадобилось хирургическое вмешательство для извлечения засевших в теле резиновых пуль. Полицейские сводки возможности хоть приблизительно представить количество задержанных не дают.



В пятницу днем в Тбилиси сохранялась напряженная обстановка. По некоторым данным, в различных местах столицы происходили локальные стычки молодежи с полицией. Продолжались задержания.

Оппозиция призвала сторонников опять собраться у парламента. Хаотично звучавшие накануне лозунги политического характера уже оформлены в требования к властям: отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе, к слову, в четверг находившегося с визитом в Баку, министра внутренних дел Гиоргия Гахария, роспуск парламента и досрочные выборы исключительно по пропорциональной системе.



Само здание парламента и прилегающая территория, куда НД зовет население на акцию протеста, находятся под усиленной охраной силовиков. Таким образом, не исключены новые столкновения с вытекающими последствиями.

Правящая ГМ выступила с официальным заявлением, в котором, признав конституционность и законность акции молодежи, возмущенной "гаврилиадой" в парламенте, ответственность за дальнейшую эскалацию напряженности и провокации, которая полиция вынуждена была пресечь, возложила на "деструктивные политические силы", не отказывающиеся от реваншистских планов и действий со дня прихода к власти "Грузинской мечты". Власти обещают выявить и привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков, следуя букве закона. Особого труда, похоже, это самое выявление не составит – речь о лидерах "Национального движения", как вытекало из выступления премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Из его слов, можно также предположить, что власть подозревает "националов" в том, что именно они приложили руку к председательствованию Гаврилова на заседании МАП. Просчитав, что он, скорее всего, займет кресло спикера, не предполагая, какую негативную реакцию может вызвать этим в грузинском обществе.

С учетом планов оппозиции, планирующей опять собрать митинг у парламента, наверное, стоит ее дифференцировать. Так, в отличие от "националов", "Европейская Грузия" категорически отмежевалась от незаконных действий. В частности, Гиги Бокерия – бывший глава Совета национальной безопасности, комментируя ситуацию, заявил, что "европейцы" полностью поддерживают изложенные требования, воспользуются конституционным правом на выражение протеста, но категорически против любых проявлений экстремизма в виде захвата или блокирования зданий и каких-то иных объектов. "Наш протест – исключительно мирный, мы ненасильственным путем добьемся ухода с политической арены Иванишвили и его партии", - заявил Бокерия.



Сегодня в Тбилиси говорят о чрезмерном использовании силы против демонстрантов. Вспоминают, что бывшая власть – сегодняшняя оппозиция, всячески мешала работать "Грузинской мечте". Признают, что при этом не чуралась никаких методов, в том числе создавая негативный образ в международных структурах и западных институтах. ГМ приходилось часто распылять силы и ресурсы на нейтрализацию этих козней и их последствий. Власть терпела попытки шельмования, благополучно выпутывалась из устраиваемых провокаций. Все это было, как были и реальные грубые ошибки в ее правлении. Но применив в ночь на 21 июня силу против своего населения, власть поставила себя в один ряд с бывшей властью.

И хотя большинство комментаторов говорит о ГМ уже в прошедшем времени, как будут развиваться события в Тбилиси сегодня, не рискует предсказать никто. Оппозиция пытается привлечь на помощь сторонников из регионов. Власть напомнила о недопустимости экстремистских действий и заявила о готовности пресечь их при необходимости. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561145340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27

- Бюджет-2018: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2019 года №408

- Кадровые перестановки

- Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок

- В Парламенте оглашено послание Конституционного Совета

- "Хотите шиковать – идите в бизнес" – Азат Перуашев возмущен тратами госслужащих

- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Үшқоңыр"

- В Сенате обсудили вопросы аэрокосмической деятельности

