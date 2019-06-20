 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 20.06.2019
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В СИЗО КырГКНБ не осталось свободных мест. Всех не пересажаете!
22:44 21.06.2019

21 июня 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

СИЗО ГКНБ переполнен, глава АКС Сагынбек Исмаилов просит перевести часть обвиняемых по коррупционным делам в Бишкекский следственный изолятор. Об этом заявлено сегодня в Ленинском районном суде Бишкека, где продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе заседания стало известно, что СИЗО ГКНБ переполнен. Соответствующее письмо зачитал суд.
Адвокаты подсудимых заявили, что перевод подсудимых расценивается как давление на них. В частности, таким образом обвиняемых хотят заставить дать показания друг против друга.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК "Дастан" и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Источник - 24.kg
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