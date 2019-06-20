Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану

23:58 21.06.2019

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил удар по целям в Иране, который должен был стать ответом на уничтожение американского беспилотника. "Мы были в полной готовности для удара возмездия по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнут. "150 человек",- ответил генерал. За десять минут до старта я все отменил, жертвы несоразмерны сбитому беспилотнику",- написал господин Трамп в Twitter.



Президент добавил, что ему некуда торопиться: против Ирана продолжают действовать санкции, а вчера был введен новый пакет дополнительных ограничений. Он заверил, что вооруженные силы США всегда наготове, поэтому Иран "никогда не сможет получить и использовать ядерное оружие" против любой страны мира.



Накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что воздушную границу Ирана нарушил беспилотник США. Дрон был сбит. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4, из которой видно, что дрон находился вне воздушного и морского пространства Ирана. После инцидента господин Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, позже операция была "отменена на начальной стадии".