Умер бывший гендиректор ТАСС и посол СССР в Великобритании Леонид Замятин

06:39 22.06.2019

Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, дипломат скончался накануне, 19 июня. Других подробностей ведомство не приводит.



Леонид Замятин работал в МИД СССР с 1946 года. В 1962–1970 годах был членом коллегии МИД СССР, заведующим отделом печати. В 1970–1978 годах занимал должность гендиректора агентства ТАСС.

В 1978–1982 годах работал заведующим отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС. В 1982–1986 годах заведовал отделом международной информации ЦК КПСС.

В 1986–1991 годах был послом СССР в Великобритании. В 1991 году вышел на пенсию.