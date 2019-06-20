 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередная эпидемия косит скот в Ахалском велаяте Туркменистана
07:12 22.06.2019

В Туркменистане гибнет крупный рогатый скот

В нескольких селах Ахалского велаята массово заболевает и гибнет крупный рогатый скот. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в регионе.
- Только в одном селе погибли около 100 коров. Трупы погибших животных выбрасывают в поле на окраине села. Их в дальнейшем съедают гиены, - сообщил 18 июня корреспондент Азатлыка.
Населенные пункты, в которых наблюдается эпидемия, расположены на западе в 150 километрах от Ашхабада. Редакция Азатлыка воздерживается от упоминания названий этих сел, с целью соблюдения конфиденциальности своих источников в регионе.
По словам корреспондента Азатлыка, местная ветеринарная служба ставит заболевшим животным диагноз "пироплазма":
- Многие ветеринары говорят о том, что данной болезнью скот заражается от клещей. У зараженных животных появляется кровь в моче, желтеют глаза. Цвет кожи также желтеет. Затем у них начинается диарея. Через неделю после этого состояния скот погибает.
По словам местных жителей, беседовавших с корреспондентом Азатлыка, причиной массовой гибели крупного рогатого скота является несвоевременная постановка диагноза и мер для предотвращения болезни.
- Местная ветеринарная служба уже давно нормально не работает. Они вовремя не проводят диагностику болезней животных. По этой причине данная болезнь распространилась за короткое время. Помимо этого, после постановки диагноза животным, у ветеринаров не оказалось соответствующих лекарственных препаратов от болезни. Они не смогли во время вылечить скот лекарствами, - рассказал 18 июня житель Ахалского велаята, беседовавший с Азатлыком на условиях анонимности.
Житель Ахалского регона также добавил, что вот уже долгое время в сельской местности для домашних животных нет профилактических препаратов от болезней, в результате это приводит к массовой гибели скота.
Как сообщают корреспонденты Азатлыка, в связи с гибелью животных возникают вспышки недовольства среди населения.
- Я слышал, что в одном из сел жестоко избили ветеринара. Потому, что он взял у местных жителей деньги и пообещал, что вылечит домашний скот от болезни. Но животные все равно погибли, - сообщает один из корреспондентов Азатлыка в регионе.
Он также отмечает, что нередко жители, опасаясь заболеваний, продают свой здоровый скот или сдают его на мясо.
- Скотоводы сейчас продают здоровых животных, надеясь возобновить животноводство после прекращения эпидемии.
Радио Азатлык не удалось получить официальный комментарий в Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.
В марте нынешнего года в Балканской области Туркменистана наблюдалась очередная вспышка инфекционного заболевания среди верблюдов, предположительно оспы.
Власти Туркменистана наличие заболевания официально не подтвердили.

Источник - stanradar.com
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