Бишкек. Противостояние властей и Атамбаева. Эксперты опасаются провокаций и беспорядков

09:05 22.06.2019 Какие последствия влечет лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что может произойти в стране после возможных митингов его сторонников и почему парламентские выборы 2020 года важны как никогда, рассказали политологи и эксперты.



Специальная комиссия Жогорку Кенеша выдвинула шесть обвинений в адрес экс-президента Атамбаева. Она вменяет ему причастность к коррупционным деяниям при реконструкции ТЭЦ Бишкека, коррупционным схемам при реконструкции Исторического музея, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и другое.



Заключение комиссии направят на рассмотрение парламента, который решит вопрос о снятии неприкосновенности, и в Генпрокуратуру, которая в течение семи дней должна дать оценку и ответить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Если они появятся, то только после этого будет обсуждаться вопрос о лишении статуса экс-президента и соответственно неприкосновенности.



Депутат фракции СДПК Ирина Карамушкина на заседании парламента обвинила коллег в том, что они хотят привлечь Атамбаева к уголовной ответственности и идут на поводу у аппарата президента.



Sputnik Кыргызстан узнал у экспертов, чем может закончиться противостояние экс-президента и нынешних властей - Жогорку Кенеша и главы государства. Кстати, еще в декабре мы выясняли, как можно примирить двух политических "тигров", но, по мнению политологов, дело движется к логической развязке.



Плохой прецедент для мирного транзита власти Жээнбековым



Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что ситуация с неким противостоянием экс-президента и нынешнего лидера Кыргызстана не очень хорошая.

"На самом деле переоценка действий бывшего президента после его ухода вполне естественна. Сейчас идет шумиха в парламенте вокруг лишения неприкосновенности Атамбаева, и возникает перспектива его судебного преследования. Это плохой прецедент для обеспечения мирного транзита власти в будущем. Следующий глава государства может пойти по такому же сценарию по отношению к бывшему. Какие бы упущения и ошибки не допускал бывший глава государства, поводом для его уголовного преследования должны быть только суперсерьезные события. А их пока никто официально не представил", - сказал Мендкович.



По его словам, противостояние между бывшим и нынешним лидерами выливается в острую политическую борьбу.

"Но надо сказать, что результаты этой борьбы могут быть плачевными. Раскачанная лодка может быть очень ловко использована внешними силами, в том числе радикальными группировками. Тут возможны митинги, далее разделение людей по региональному аспекту, возникновение на этом фоне и межнациональных конфликтов. А если учитывать близость Афганистана, угрозы могут вырасти на порядок", - сказал политолог.



Он подчеркнул, что при лучшем развитии событий нестабильность на политическом олимпе приведет к экономическому спаду.

"У всех еще в памяти неоднозначные события 2005-го и 2010 годов, и нынешняя ситуация так или иначе будет влиять на инвестиционный климат, который, кстати, только сегодня стал более-менее стабилизироваться. Если произойдут действия, которые повлекут дестабилизацию, то экономике страны может быть нанесен еще один существенный удар", - сказал Мендкович.



Кыргызстан могут превратить в новое Косово



Политолог Марс Сариев считает, что парламентская комиссия делает поспешные выводы.

"Спешка никогда не давала хороших результатов. Нельзя возбуждать уголовное дело и загонять в угол Атамбаева. Чтобы доказать его причастность к коррупции, нужна тщательная проработка всех дел. Нужно внимательно собирать факты, аргументированно доказывать его вину. И важно все это делать прозрачно, с привлечением СМИ. Эта ситуация, возможно, все-таки приведет к аресту экс-президента, ведь его помощник заявил, что Атамбаев не собирается покидать Кыргызстан. С одной стороны, давление властей на предшественника усиливается, с другой - экс-президент тоже пока еще в силе, несмотря на то что почти все его соратники уже за решеткой. Что будет в итоге, пока непонятно, но очевидно, что сторонники Атамбаева в случае его ареста выйдут на митинги", - сказал Сариев.



Он отметил, что обострение противостояния двух политиков может привести к непредсказуемым последствиям.

"Провокации на митингах - лучший способ создать нестабильность в стране. Тут есть риск разделения электората на два лагеря, но не только по политическим взглядам, но и по региональному признаку. И последнее несет большие угрозы - все это может перерасти в серьезные столкновения между севером и югом страны. А в мутной воде, как мы знаем, много желающих половить рыбу", - сказал политолог.



По его словам, в Кыргызстане много сил, которые заинтересованы в нестабильности.

"Внешние факторы различные - это и радикальные группировки, и те, кто заинтересован в наркотрафике, и мощные внешние силы, которые хотят превратить Центральную Азию в плацдарм террористов или в новое Косово. Не стоит забывать о ситуации в Афганистане, где стоят отряды ИГ. То есть любой повод, который так или иначе может породить дестабилизацию, обязательно будет использован для раскачивания лодки по всем фронтам. Ведь Кыргызстан - лакомый кусочек для многих, и раздербанить его по кусочкам хотят многие, в том числе Запад, который будет только рад нестабильности в "мягком подбрюшье" России и на границах Китая", - пояснил эксперт.



Непредсказуемость развития событий



Экс-глава ЦИК Акылбек Сариев отметил, что в противостоянии двух политиков нет ничего хорошего.

"Очевидно, сейчас некоторые представители парламента желают заработать очки, оказывая медвежью услугу руководству страны. Думаю, необходимо разобраться более взвешенно в сложившейся ситуации, ведь для лишения статуса экс-президента нужны веские основания, а не наспех собранные материалы. Серьезность ситуации в том, что она может привести к определенной дестабилизации, а в Кыргызстане очень трудно предугадать, к чему приводят митинги сторонников тех или иных политических сил. Достаточно вспомнить события 2005-го и 2010 годов, когда никто и не предполагал такого развития событий", - сказал Сариев.

Он подчеркнул, что очень важно сохранить стабильность в республике и не выносить политические склоки на государственный уровень.



Как выйти из кризиса



Политолог Никита Мендкович отметил, что для того чтобы не произошло негативного сценария, парламентские выборы 2020 года нужно провести так, чтобы максимально обеспечить присутствие всех политических сил в республике.

"Таким образом будет снято некое напряжение, и это может стать стабилизирующим фактором. При этом очевидно, что президент Жээнбеков, опираясь на сторонников, может занять довольно сильные позиции в парламенте и коалиции большинства. В любом случае электоральный выбор - это лучшее решение любых политических кризисов", - сказал политолог.



По мнению экс-главы ЦИК Акылбека Сариева, выборы сами по себе не дадут эффекта стабилизации.

"К сожалению, при нынешней системе невозможно исключить возможность подкупа голосов и других манипуляций электоратом. То есть люди сами должны понять, что, проголосовав за деньги, они ставят крест на своем же будущем. Кыргызстану необходима коренная перемена структуры власти, чтобы исключить такие противостояния политиков. Очевидно, что именно несовершенность системы государственного управления приводит к недовольству людей и в итоге к негативным событиям", - сказал Сариев.



Он подчеркнул, что нынешний парламент должен понимать, что может стать инициатором гонений и в свой адрес.

"Нет кристально чистых людей, и в ЖК и комиссии, очевидно, тоже есть люди, которые также причастны ко многим нашумевшим делам. Так что иногда за борьбой с коррупцией стоит открытое желание продлить свою политическую карьеру. И народ видит, что именно система подталкивает к таким действиям", - сказал он.



По мнению политолога Марса Сариева, нынешнему президенту необходимо собирать банк из интеллектуалов, экспертов, политиков, то есть своеобразный теневой кабинет, который будет предлагать свое видение управления государством.



"Это позволит сравнивать действия действующего правительства с мнением альтернативного. И, конечно же, выборы 2020 года необходимо провести очень открыто, чтобы сформировать действительно работающий парламент. Если не провести системные изменения, то нынешнего главу ждет участь предшественника", - сказал политолог. Источник - ru.sputnik.kg

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