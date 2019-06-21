Почему США отказались от удара по Ирану. Попытка втянуть Трампа в ненужный ему конфликт, - К.Черемных

09:26 22.06.2019

Константин Черемных



21.06.19



В своем твиттере Дональд Трамп признал, что США были полностью готовы к нанесению удара по Ирану, но, по словам президента США, за десять минут до атаки он остановил военных. Какова подоплека этих событий?

В том, что Трамп отменил намечавшуюся атаку, нет ничего странного, поскольку вряд ли лично Трамп хотел устроить эту войну. Для него приоритетным является всеобъемлющий план развития Ближнего Востока, который он продвигает вместе с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, и этому плану война, безусловно, мешает. Да, Трамп не прочь запугать Иран, чтобы он перестал поддерживать хуситов в Йемене и тому подобное, но не более.

В последнее время в регионе не произошло настолько серьезных качественных сдвигов, чтобы вопрос решался войной. И если бы военный конфликт начался, он принял бы неизбежно затяжной характер, а это поставило бы крест на всех проектах развития.



Поэтому логично предположить, что ситуация вокруг Ирана является следствием антитрамповской политики, которую методично и последовательно проводят его противники, в том числе команда бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси. Стоящий за Вулси клан постоянно работает над усилением напряжения в окружении Трампа. В качестве примера можно вспомнить резонансную статью в New York Times, где анонимный сотрудник Белого дома критиковал Трампа и внутреннее устройство его аппарата. Автором этой статьи оказалась Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, за которой стоял Фонд защиты демократии, связанный с Джеймсом Вулси.



Еще один возможный кланово-корпоративный аспект событий вокруг Ирана связан с недавней сменой министра обороны США. То, что Патрик Шэнахэн, представлявший "Боинг", смещен, а на его место поставлен Марк Эспер, связанный с крупнейшей американской военно-промышленной компанией "Рэйтеон", бесспорно, вызвало бурные аплодисменты команды "Локхид", извечного конкурента "Боинга". Компания "Локхид" до этого была в загоне, а теперь у нее появился шанс в ходе операции против Ирана продемонстрировать успехи своего знаменитого истребителя Ф-35. Военно-рекламный фактор является очень существенным. Вспомним, как он сыграл во время войны в Ливии в 2011 году, когда, например, были продемонстрированы боевые качества авиации Франции, после чего французские истребители "Рафаль" решила закупать Индия.



Но Трамп прекрасно знает, что политики, связанные с лобби "Локхида", неоднократно открыто выступали против него, например, Мадлен Олбрайт сравнивала Трампа с фашистскими диктаторами.

Поэтому можно сказать, что на этот раз попытка втянуть Трампа в ненужный ему конфликт не удалась, но это не значит, что подобные попытки не повторятся в будущем.